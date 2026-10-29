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Video Zece marinari blocați de peste trei luni în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat nava. Doi au probleme grave de sănătate

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Zece marinari blocați de peste trei luni în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat nava. Doi au probleme grave de sănătate. Foto Digi24
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Din articol
Marinarii nu au mai primit salariile de șase luni Autoritățile caută soluții pentru repatrierea marinarilor

Zece marinari sunt blocați de peste trei luni în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat nava la bordul căreia se află. Navigatorii nu și-au mai primit salariile din luna aprilie, iar doi dintre ei au probleme grave de sănătate și au nevoie de îngrijiri medicale. Deși vor să se întoarcă acasă, aceștia nu pot părăsi nava, deoarece trebuie asigurat un echipaj de siguranță la bord. Autoritățile încearcă să găsească o soluție pentru repatrierea lor.

Cei zece marinari de pe Militsa au plecat din Siria în urmă cu un an și au ajuns în Portul Agigea în luna iulie. Aceștia urmau să încarce porumb și să se întoarcă în Siria, însă ambarcațiunea a fost abandonată de proprietar.

Între timp, nava a rămas fără pavilion și a fost pusă sub sechestru din cauza datoriilor proprietarului. Marinarii nu și-au mai primit salariile din aprilie, iar situația este cu atât mai dificilă cu cât doi dintre ei au nevoie de îngrijiri medicale.

„Am nevoie de o operație. Am această problemă de șase luni sau chiar mai mult. Am o insuficiență renală”, a declarat Yazan Rakzeh, unul dintre marinari.

Marinarii nu au mai primit salariile de șase luni

Navigatorii spun că familiile lor, rămase în Siria, se confruntă cu dificultăți financiare, în timp ce condițiile de trai de la bordul navei devin tot mai grele.

„Familiile noastre sunt acasă, în Siria. Ei nu au bani de șase luni, de șase luni ei nu ne-au dat bani”, a declarat Abdull Rahman Dilh, comandantul navei.

Un alt membru al echipajului spune că nava a rămas fără combustibil pentru generatoare, iar apropierea sezonului rece agravează situația.

„Familia mea nu are mâncare acasă. Aici, condițiile de trai sunt dificile. Se apropie iarna, scad temperaturile și nu avem combustibil pentru a porni generatoarele. Suntem în blackout”, a povestit Jaafar Ismail, ofițer mecanic.

Autoritățile caută soluții pentru repatrierea marinarilor

„Încercăm să-i trimitem acasă, să găsim o soluție, nu știm exact. Conform regulamentului internațional, nu au voie să părăsească nava, nu poți să lași o navă fără echipaj de siguranță. Trebuie să aibă cineva grijă de ea dacă se întâmplă vreun incident la bordul navei”, a explicat Bogdan Enciu, agentul navei.

La rândul său, Adrian Mihălcioiu, liderul ITF România, a precizat că reducerea numărului de membri ai echipajului necesită aprobări din partea Autorității Navale Române (ANR), iar trecerea navei în conservare implică și acceptul Administrației Porturilor Maritime Constanța (APMC).

„Proprietarul a abandonat nava, a fost o vânzare de la un proprietar la altul, cel care a preluat nava nu a mai dat banii, proprietarul vechi a reținut nava”, a explicat Adrian Mihălcioiu.

Până la identificarea unei soluții și obținerea aprobărilor necesare, cei zece marinari sunt nevoiți să rămână la bordul navei.

Editor : Ș.A.

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