Zece nave din România, încărcate cu cel puțin 130.000 de animale vii, sunt blocate în Canalul Suez

Zece vapoare din România, încărcate cu cel puțin 130.000 de animale vii, sunt blocate în Canalul Suez, în drumul lor către ţări terţe din Orientul Mijlociu. Blocajul este cel mai mare din istorie și vine după eșuarea celui mai mare cargo din lume. Animalele riscă să moară de foame şi de sete, a declarat într-o intervenție telefonică, la Digi24, Gabriel Păun, directorul pentru Europa al organizației "Animal International".

"Blocajul este cel mai mare din istorie şi a survenit marţi 23 martie în urma eşuării Ever Given, cel mai mare cargo din lume care măsoară 400 metri lungime, cântăreşte 220 mii tone şi a blocat canalul Suez pe întreaga sa lăţime. În ciuda eforturilor permanente ale autorităţilor egiptene, nava nu a putut fi mişcată şi nu se ştie când va fi remediată situaţia", a transmis, sâmbătă, Animals International.

Directorul organizaţiei, Gabriel Păun, susține că ar putea fi "cea mai mare tragedie maritimă din istoria omenirii".

”Situaţia în Suez este critică şi riscă să devină cea mai mare tragedie maritimă din istoria omenirii care implică animale vii. Dacă animalele rămân fără apă şi hrană atunci vor începe să se împingă unele în altele şi vor muri toate. A fost cazul celor 14.800 de oiţe din România de pe vaporul Trust 1 în drum spre Iordania acum câţiva ani. Toate au murit când nava a rămas fără apă de băut", a declarat Gabriel Păun, directorul UE al Animals International.

Organizaţia atrage atenţia că România este deja în vizorul Comisiei Europene care a constatat numeroase deficienţe în portul Midia.

"Tragedia de la Midia, din noiembrie 2019, când vaporul Queen Hind s-a răsturnat, omorând peste 14.500 de animale a traumatizat o lume întragă care a văzut imaginile ce nu fac cinste ţării noastre. Singura şansă să evităm o situaţie şi mai gravă este ca România să suspende imediat exportul cu animale vii, să cheme înapoi toate vapoarele cu animale care aşteaptă intrarea în Suez şi să înceapă cu această ocazie exportul de carne în loc de animale vii. Ar fi un comerţ care ar anula suferinţa inutilă a animalelor şi ar fi mai rentabil economic pentru România", a a mai declarat Păun.

Citește și: FOTO Criza din Canalul Suez continuă. Imagini surprinse din satelit

Nava care blochează Canalul Suez de 5 zile a fost mișcată puțin sâmbătă

Nava care blochează Canalul Suez de cinci zile a fost mișcată puțin astăzi, dar nu se știe exact când va putea fi adusă pe linia de plutire. Este nevoie de degajarea a cel puțin 20 de mii de metri cubi de pământ și nisip, pentru a debloca cargoul uriaș, lung de 400 de metri și greu de peste 200 de mii de tone.

Nava a fost mutată puțin în cursul zilei de sâmbătă.

Inițial, autoritățile egiptene au spus că este probabil ca nava să fi eșuat din cauza vântului puternic, dar acum susțin că este vorba despre o eroare umană de pilotaj. Peste 200 de nave sunt blocate la cele două capete ale Canalului Suez, cea mai importantă cale maritimă de acest fel din lume. Blocajul costă comerțul mondial 400 de milioane de dolari pe oră.

Morgan McManus - căpitan, Marina SUA: "Canalul este dificil din punct de vedere al timpului. Ai nevoie de 16 ore ca să-l parcurgi, este o zi lungă, cu evoluții de durată... am trecut prin el cu diverse tipuri de nave similare cu Ever Given. Când te confrunți cu un astfel de vânt puternic, trebuie să anticipezi și să corectezi cursul navei, pentru a compensa forța vântului. Deci devine dificil, te poți confrunta cu furtuni de nisip, pierzi din vizibilitate, trebuie să te bazezi pe radar".

Întrebat dacă această situație a fost provocată de o eroare umană sau acest canal are nevoie de îmbunătățiri pentru navele tot mai mari care-l străbat, Morgan McManus a răspuns: "În opinia mea, probabil este vorba de un element uman, pilotul sau cârmaciul au pierdut cumva controlul."

O rută vitală pentru comerț

Aceste rute, prin care trec vapoare din ce în ce mai mari, sunt mai greu de salvat, deoarece portcontainerelor s-a dublat în ultimul deceniu, se arată într-o analiză a asigurătorului Alliantz. Cu toate acestea, blocajele de acest fel sunt rare, se arată într-o analiză a Bloomberg.

Prima închidere a Canalului Suez a avut loc în 1956. Atunci, președintele egiptean Gamal Abdel Nasser a naționalizat coridorul naval, o proprietate franco-britanică, ceea ce a dus la o triplă invazie a Egiptului de către Israel, Marea Britanie și Franța. Drept urmare, canalul a fost închis între octombrie 1956 și martie 1957.

Cel mai lung blocaj a avut loc între iunie 1967 și iunie 1975. În 1967, forțele egiptene și israeliene s-au confruntat de-a lungul căii navigabile în timpul Războiului de șase zile și din nou în 1973 în timpul Războiului de Yom Kippur. Abia în 1975 canalul a fost curățat de navele scufundate și redeschis. În această perioadă, transportatorii care voiau să ajungă în Europa au fost nevoiți să ocolească Africa, ceea ce a crescut costul și durata expedițiilor.

În aprilie 2016, un cargobot a eșuat și a blocat culoarul navigabil pentru două zile. Apoi, în iulie 2018, canalul a fost închis pentru câteva ore după ce o navă grecească a suferit o avarie la motor și a provocat o coliziune în care au fost implicate alte patru vapoare.

Și alte căi navigabile au suferit perturbări ale traficului. Spre exemplu, Canalul Panama s-a închis pentru o zi în 1989, când forțe militare americane au organizat un atac asupra țării pentru a-l înlătura pe dictatorul Manuel Noriega.

Editor : Alexandra Andronie