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Galerie Foto Zece tablouri furate din Italia au fost găsite în România. Valoarea lor depășește 90.000 de euro

Data publicării:
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Foto: Site-ul Poliției Române
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Din articol
Percheziții în Constanța Cooperare cu autoritățile italiene

Zece picturi furate dintr-o locuință din Italia și aduse ilegal în România au fost recuperate de polițiștii români și predate, marți, reprezentanților Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit Poliției Române, tablourile au fost descoperite în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Foto: Site-ul Poliției Române
Foto: Site-ul Poliției Române
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Foto: Site-ul Poliției Române
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Foto: Site-ul Poliției Române
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Foto: Site-ul Poliției Române
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Foto: Site-ul Poliției Române
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Foto: Site-ul Poliției Române
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Foto: Site-ul Poliției Române
Foto: Site-ul Poliției Române | Poza 10 din 10
Foto: Site-ul Poliției Române
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„Investigaţiile au fost declanşate în urma obţinerii de către poliţiştii de investigaţii criminale a unor informaţii privind existenţa pe teritoriul României a zece picturi susceptibile de a proveni din infracţiuni comise pe teritoriul Italiei. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cele zece picturi ar fi fost sustrase, la data de 23 august 2024, dintr-o locuinţă situată în localitatea Bassano del Grappa, din Republica Italiană, fiind ulterior introduse ilegal în România, prejudiciul fiind de peste 90.000 de euro”, a transmis IGPR.

Percheziții în Constanța

În perioada 6–7 martie 2025, polițiștii au efectuat mai multe percheziții domiciliare în județul Constanța, în urma cărora au ridicat cele zece tablouri, dar și mai multe medii de stocare și sisteme informatice.

„Activităţile investigative au condus la descoperirea şi recuperarea integrală a bunurilor culturale, precum şi la documentarea activităţii infracţionale a persoanelor, cercetările fiind efectuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, faţă de patru cetăţeni români, pentru furt calificat şi import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României”, a precizat Poliția Română.

Cooperare cu autoritățile italiene

Potrivit IGPR, colaborarea cu autoritățile din Italia s-a desfășurat prin canalele oficiale de cooperare judiciară și polițienească, iar schimbul de informații a fost realizat prin intermediul instrumentelor Europol.

Cele zece picturi recuperate au fost predate marți reprezentanților Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural, urmând să fie returnate proprietarilor de drept.

Editor : Ana Petrescu

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