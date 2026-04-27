Zeci de afaceri închise la Praid şi şomaj în creştere, după inundarea salinei în urmă cu un an

Zeci de mici afaceri din domeniul turismului, alimentaţiei publice sau comerţului ambulant au fost închise în anul 2025 în Praid şi în localităţile din apropiere, după ce Salina Praid - principala atracţie turistică a zonei - a fost inundată în luna mai a anului trecut de apele pârâului Corund.

Potrivit raportului de activitate prezentat luni, în şedinţa Colegiului Prefectural Harghita, de directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Harghita, dr. Robert Istvan, instituţia a înregistrat anul trecut 135 de decizii de încetare a activităţii, majoritatea în Praid şi în localităţile din apropiere, dependente de turism.

Dr. Robert Istvan a precizat, pentru Agerpres, că afectate în primul rând au fost micile afaceri din comerţul ambulant - vânzătorii de produse precum cozonac secuiesc, langoşi sau vată de zahăr.

De asemenea, există şi unităţi de cazare, în special pensiuni, care au solicitat închiderea activităţii.

„Din păcate, au zis că nu merită să stea în zona fiscală, încetează şi dacă cumva se revigorează ceva, atunci vin şi redepun cerere pentru înregistrare”, a declarat dr. Robert Istvan, pentru Agerpres.

Acesta a menţionat că deşi nu este vorba despre firme mari, impactul este semnificativ la nivel local, în Praid şi Corund, unde numeroase familii depindeau de aceste activităţi.

„Era cea mai activă zonă turistică a noastră, din judeţul Harghita. Şi ca număr de controale, (...) aproape 40% din controalele sezoniere se făceau acolo”, a punctat şeful DSVSA Harghita.

Impactul se resimte şi pe piaţa muncii, datele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Harghita arătând că numărul şomerilor din Praid a crescut după inundarea salinei.

Şefa Serviciului „Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială” din cadrul AJOFM Harghita, Jano Edit Andrea, a declarat, pentru Agerpres, că 41 de persoane au fost disponibilizate colectiv în lunile iunie - iulie 2025.

Datele statistice arată că numărul şomerilor din Praid a crescut de la 69 în luna mai la 121 în decembrie.

Pe lângă acest număr rezultat din disponibilizări colective, pot să existe şi disponibilizări individuale, a mai arătat sursa citată.

De asemenea, o unitate de cazare a notificat recent AJOFM cu privire cu intenţia de a concedia între 12 şi 15 angajaţi dintr-un total de 33.

Jano Edit Andrea a adăugat că, în prezent, în localitate nu sunt disponibile locuri de muncă, cele mai apropiate oportunităţi de angajare fiind în Odorheiu Secuiesc, în domeniul turismului şi serviciilor.

