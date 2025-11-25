50 de minute de pedalare pot însemna uneori o șansă pentru viitorul unor copii. Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii. Este a treia ediție consecutivă când angajații grupului Digi se alătură inițiativei care își propune să strângă fonduri pentru finalizarea ultimelor case care vor deveni cămin pentru tinerii din centrele de plasament

„E deja o ciclicitate că toți suntem la nivelul ăsta de sport de masă și dacă bucuria mea, a noastră, înseamnă și bucuria mult mai multora, care au nevoie, e cu atât mai bine. Suntem cu toții câștigați”, a declarat Ionuț Badea, antrenor și expert DigiSport, participant la evenimentul caritabil.

„Binele îmbracă multe forme, aș zice și astăzi binele s-a urcat pe bicicletă. Peste 350 de participanți au fost astăzi alături de noi. 10 companii susțin evenimentul, iar toate eforturile echipei Hope and Homes for Children și ale celor care sunt alături astăzi se vor îndrepta către construcția a cinci case familiale, case care vor înlocui ultimele orfelinate din țară. Încă sunt copii care ne așteaptă în orfelinate și pentru ei o să construim aceste case”, spune Loredana Matache, coordonator departament strângere de fonduri Hope and Homes for Children.

Fiecare kilometru parcurs în cadrul celor 12 clase de cycling s-a transformat în cărămizi pentru cele cinci case familiale în care copiii instituționalizați vor duce o viață mai bună.

„Am ajuns la ediția a XI-a și ne bucurăm că avem o participare așa de bună pentru că nu doar noi, cei care organizăm evenimentul împreună cu Hope and Homes, dar și cei care participă aduc contribuția lor pentru cauză și pentru a ajuta copiii. Ne bucurăm să organizăm această campanie, care va continua și pe care încercăm să o creștem pe viitor. Cu ajutorul celor peste 300 de participanți ai acestei ediții s-au mai strâns încă 15.000 de euro”, a declarat Ioan Matieș, reprezentant lanț hotelier.

