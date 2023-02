Zeci de elevi și studenți au participat la competiția națională de Public Speaking

Aproximativ 100 elevi și studenti au participat sâmbătă, 11 februarie, la competiția națională de Public Speaking, organizată de Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză din România.

Aceștia au fost împărțiți în două categorii de vârsta 12-15 ani și 16-20 ani, cea din urmă cu finala internațională în Londra.

Pentru categoria de vârstă 12-15 ani, tema consursului au fost „I can’t go back to yesterday because I was a different person then” de Lewis Carroll, tradus în limba română „Nu mă pot întoarce în ziua de ieri, deoarece eram o persoană diferită”.

În timp ce pentru categoria de vârsta 16-20 ani tema a fost „Relations between nations are too important to be left to governments alone”, în traducere „Relațiile dintre națiuni sunt mult prea importante să fie lăsate doar în grija guvernelor”.

