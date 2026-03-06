79 de locuințe dintr-o comună din Vâlcea au rămas izolate de trei săptămâni, dupa ce drumul principal de acces s-a rupt din cauza ploilor. În aceeași zonă, alunecările de teren au distrus deja o casă, în urmă cu doi ani. Primăria așteaptă acum ajutor de la Guvern pentru reparații.

Dealul peste care trecea drumul către Sălătrucel s-a rupt, după ce pământul s-a îmbibat cu apă.

„În mod normal, în această zonă trebuia să fie drumul pe care oamenii puteau să ajungă la casele lor. Însă, din cauza faptului că alunecarea de teren s-a reactivat, drumul s-a rupt în totalitate, pe o distanță de 70 de metri, iar autoritățile nu au banii necesari pentru reparații”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Oamenii nu au magazin în sat. Cumpără pâine de trei ori pe săptămână, când o dubă cu provizii ajunge până la intrarea în localitate.

„Suntem izolați. Foarte greu ne descurcăm”, mărturisește o localnică.

„O da Dumnezeu și l-o face. Măcar să avem o pâine. Dacă n-ar fi copilul, am mămăligă, când n-am paine”, spune o altă femeie din sat.

În aceeași zonă, alunecările de teren au distrus deja o casă, în urmă cu doi ani.

„Atât a mai rămas din anexa unei gospodarii care a fost afectată de alunecarea de teren din satul Șerbănești. În 2023, atât anexa, cât și locuința au avut doar fisuri, dar acum, din cauza precipitațiilor, dealul a luat-o din nou la vale”, mai transmite jurnalistul Digi24.

„A mai făcut pe de la vale, cârpeli. Aici am stat, am muncit o viață. Am stat, uite, și pe la copii, și pe unde am putut”, spune o femeie.

Autoritățile locale au găsit bani pentru studiul geotehnic, dar pentru reparatii așteaptă sprijin de la Guvern.

„Alunecarea avansează de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta. Soluții ar fi. Nu sunt bani, deocamdată”, explică primarul comunei Sălătrucel, Dorel Ancuța.

79 de case rămân izolate până cand autoritățile vor găsi banii necesari.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia