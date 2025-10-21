Zeci de locuitori din Caracal au rămas fără gaze după incidentul de ieri, când un bloc întreg a fost evacuat din cauza unui miros puternic de gaz. Alimentarea a fost sistată, contoarele au fost sigilate, iar oamenii nu pot relua folosirea instalațiilor până nu plătesc din buzunar o firmă autorizată care să verifice apartamentele și conducta principală. Problema este că firmele disponibile pot interveni abia în luna noiembrie, astfel că locatarii vor fi nevoiți să stea în frig până atunci.

Situația locatarilor din Caracal, evacuați aseară dintr-un bloc unde s-a simțit un miros puternic de gaz, rămâne critică.

Reprezentanții Distrigaz au transmis locatarilor că reluarea alimentării se va putea face doar după ce o firmă autorizată va verifica fiecare apartament, precum și conducta principală de gaze, și va monta senzori în interiorul blocului. Abia după aceste etape blocul va fi realimentat.

Între timp, oamenii sunt revoltați. Spun că vor fi nevoiți să suporte din banii proprii costul verificărilor și al montării senzorilor, inclusiv pentru instalațiile comune. Mulți dintre ei au rămas peste noapte în frig și sunt nevoiți să se descurce cu surse alternative de încălzire.

Aseară, peste 70 de persoane dintr-un bloc cu trei scări din Caracal au fost evacuate preventiv, după ce s-a simțit un miros puternic de gaz. Pompierii, echipajele SMURD și specialiștii CBRN au verificat zona, însă măsurătorile nu au indicat scurgeri active. Alimentarea cu gaze a fost oprită pentru siguranță, iar de atunci locatarii nu mai au acces la rețea.

Editor : Ș.A.