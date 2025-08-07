Zeci de mașini blocate pe Transfăgărășan în urma unei viituri

Zeci de autoturisme au rămas blocate, joi seară, în urma unei viituri care a adus aluviuni pe DN 7C - Transfăgărăşan, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş.

„Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. (...) Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş”, au transmis reprezentanţii IJJ Argeş, potrivit Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, în urma viiturii nu s-au înregistrat victime, însă aproximativ 30 de autovehicule au rămas blocate în zonă.

Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române anunţă că circulaţia este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanţi pe carosabil. Se estimează reluarea traficului după ora 22:00.

