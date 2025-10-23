Zeci de mașini au fost distruse în explozia din Rahova. Multe sunt daună totală, iar proprietarii nu mai au ce să facă. Toate însă au fost duse la un garaj STB ca autoritățile să poată continua cercetările la fața locului în siguranță.

Facem această relatare ca să aveți o imagine completă asupra dezastrului din Rahova și ca să înțelegeți că pagubele sunt și mai mari decât ar putea să pară inițial. Suntem într-o bază a Societății de Transport București, unde au fost aduse mașinile. Aici se află 11 autoturisme. Multe dintre ele arată așa. Daună totală, nu mai pot să salveze proprietarii nimic, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

În momentul exploziei, tone de beton au căzut pe aceste mașini. De altfel, și în momentul acesta mai sunt în continuare părți din bloc, atât pe vehicule cât și în interior. Pe scaunul din față, de exemplu, de la șofer, este o bucată din peretele blocului. În momentul exploziei, pereții clădirii au fost aruncați în toată parcarea din fața imobilului. Imaginați-vă că în momentul în care locatarii au trecut prin această traumă, prin această tragedie, au încercat să iasă din bloc.

Mulți dintre ei au și reușit acest lucru și au început să-și evalueze pagubele. Evident, mulți știau că apartamentele lor au fost distruse, însă în momentul în care au ajuns în fața blocului au văzut că și mașinile sunt în aceeași stare. Sunt pagube de sute de mii de euro. Vă spuneam că multe mașini arată precum acele vehicule pe care le-ați văzut.

O să vă mai dăm câteva exemple. Acest vehicul la fel, daună totală, parbrizul distrus complet, plafonul îndoit. Toate aceste mașini erau parcate în fața clădirii. Din fericire, nu erau oameni lângă ele sau chiar în vehicule în momentul exploziei, pentru că, evident, nu ar fi avut foarte multe șanse de supraviețuire dacă se aflau în autoturisme. Unii proprietari au primit câteva vești bune. Această mașină, de exemplu, arată mai bine, însă în mare parte sunt distruse complet.

Iată încă două exemple, aceste mașini care au în continuare moloz, bucăți din bloc în ele. Vestea rea, pe lângă faptul că aceste mașini sunt distruse, este că unii dintre proprietari nu aveau CASCO, ceea ce înseamnă că nu vor putea să fie despăgubiți de companiile de de asigurări. Însă Primăria caută soluții pentru pentru ei, a anunțat în urmă cu doar câteva ore primarul interimar Stelian Bujduveanu că municipalitatea va încerca să-i despăgubească pe oamenii care nu au CASCO și care au mașinile distruse.

