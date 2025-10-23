Live TV

Video Zeci de mașini distruse de explozia din Rahova. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubire

Data actualizării: Data publicării:
masini distruse de explozia din rahova
Mașini distruse de explozia din Rahova. Foto: Captură video Digi24

Zeci de mașini au fost distruse în explozia din Rahova. Multe sunt daună totală, iar proprietarii nu mai au ce să facă. Toate însă au fost duse la un garaj STB ca autoritățile să poată continua cercetările la fața locului în siguranță.

Facem această relatare ca să aveți o imagine completă asupra dezastrului din Rahova și ca să înțelegeți că pagubele sunt și mai mari decât ar putea să pară inițial. Suntem într-o bază a Societății de Transport București, unde au fost aduse mașinile. Aici se află 11 autoturisme. Multe dintre ele arată așa. Daună totală, nu mai pot să salveze proprietarii nimic, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

În momentul exploziei, tone de beton au căzut pe aceste mașini. De altfel, și în momentul acesta mai sunt în continuare părți din bloc, atât pe vehicule cât și în interior. Pe scaunul din față, de exemplu, de la șofer, este o bucată din peretele blocului. În momentul exploziei, pereții clădirii au fost aruncați în toată parcarea din fața imobilului. Imaginați-vă că în momentul în care locatarii au trecut prin această traumă, prin această tragedie, au încercat să iasă din bloc.

Mulți dintre ei au și reușit acest lucru și au început să-și evalueze pagubele. Evident, mulți știau că apartamentele lor au fost distruse, însă în momentul în care au ajuns în fața blocului au văzut că și mașinile sunt în aceeași stare. Sunt pagube de sute de mii de euro. Vă spuneam că multe mașini arată precum acele vehicule pe care le-ați văzut.

O să vă mai dăm câteva exemple. Acest vehicul la fel, daună totală, parbrizul distrus complet, plafonul îndoit. Toate aceste mașini erau parcate în fața clădirii. Din fericire, nu erau oameni lângă ele sau chiar în vehicule în momentul exploziei, pentru că, evident, nu ar fi avut foarte multe șanse de supraviețuire dacă se aflau în autoturisme. Unii proprietari au primit câteva vești bune. Această mașină, de exemplu, arată mai bine, însă în mare parte sunt distruse complet.

Iată încă două exemple, aceste mașini care au în continuare moloz, bucăți din bloc în ele. Vestea rea, pe lângă faptul că aceste mașini sunt distruse, este că unii dintre proprietari nu aveau CASCO, ceea ce înseamnă că nu vor putea să fie despăgubiți de companiile de de asigurări. Însă Primăria caută soluții pentru pentru ei, a anunțat în urmă cu doar câteva ore primarul interimar Stelian Bujduveanu că municipalitatea va încerca să-i despăgubească pe oamenii care nu au CASCO și care au mașinile distruse.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
4
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
bloc afectat de explozie in rahova
5
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie rahova
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din...
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz...
emil ganj
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp...
BUCURESTI - DESCHIDERE AN SCOLAR - SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT - 9
„Părinții v-au făcut doar ca să vă facă”. Anchetă la o școală din...
Ultimele știri
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare
Grindeau avertizează: România pierde 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată
Incendiu cu degajări masive de fum în județul Prahova. A fost emis RO-ALERT
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia din Rahova: Toate au obligații clare și să le respecte
raed arafat
Raed Arafat demontează știrile false apărute după explozia din Rahova: Au scopul de a reduce încrederea în autorități
bolintineanu
Primăria Sectorului 5 a început reparaţiile la Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din 17 octombrie
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea este dezafectarea. Imobilul prezintă un risc foarte mare”
camion tir sosea
Transporturi incendiate pentru despăgubiri. O rețea organizată dădea foc la TIR-uri în care trebuia să fie marfă de lux
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲...
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Grupa a II-a de muncă. Unde se găsește lista actualizată a meseriilor
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Era lângă soția lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj bărbatului cu 14 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Puțini știu aceste detalii. Ce joburi a avut Demi Moore înainte de a fi actriță: „Oamenii nu știau că am doar...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...