Zeci de mii de bancnote false, valorând peste 4 milioane de euro, au fost descoperite în județul Vrancea

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea au descoperit o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute, în cadrul unor controale desfăşurate la unităţi comerciale din judeţ, relatează News.ro.

Începând cu luna iulie 2025, poliţiştii au înregistrat mai multe dosare penale privind punerea în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune, vizând bancnote care pot fi confundate cu cele autentice.

Pe 25 august 2025, în urma unei acţiuni de control, au fost descoperite 23.300 de bancnote contrafăcute – dintre care 14.700 euro şi 8.600 dolari americani – a căror valoare totală depăşeşte 4,1 milioane de euro. Au fost întocmite trei dosare penale, iar bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Autorităţile reamintesc că, potrivit legislaţiei şi normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă poartă inscripţii suplimentare sau este destinată comercializării ca jucărie sau recuzită.

Poliţia recomandă cetăţenilor să fie prudenţi la primirea de bancnote şi să sesizeze imediat organele de poliţie dacă descoperă suspiciuni privind autenticitatea acestora.

