Live TV

Zeci de mii de bancnote false, valorând peste 4 milioane de euro, au fost descoperite în județul Vrancea

Data actualizării: Data publicării:
dolari si euro
Foto: Profimedia

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea au descoperit o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute, în cadrul unor controale desfăşurate la unităţi comerciale din judeţ, relatează News.ro.

Începând cu luna iulie 2025, poliţiştii au înregistrat mai multe dosare penale privind punerea în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune, vizând bancnote care pot fi confundate cu cele autentice.

Pe 25 august 2025, în urma unei acţiuni de control, au fost descoperite 23.300 de bancnote contrafăcute – dintre care 14.700 euro şi 8.600 dolari americani – a căror valoare totală depăşeşte 4,1 milioane de euro. Au fost întocmite trei dosare penale, iar bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Autorităţile reamintesc că, potrivit legislaţiei şi normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă poartă inscripţii suplimentare sau este destinată comercializării ca jucărie sau recuzită.

Poliţia recomandă cetăţenilor să fie prudenţi la primirea de bancnote şi să sesizeze imediat organele de poliţie dacă descoperă suspiciuni privind autenticitatea acestora.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
Primar
2
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
4
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
Digi Sport
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Nicușor Dan participă la ședința coaliției, unde se discută pensiile...
justitie catuse ciocanel
Toate Curțile de Apel, dar și alte instanțe și parchete își suspendă...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță: „Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”. Ce...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din...
Ultimele știri
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
Rusia a mai cucerit două localități într-o nouă regiune din Ucraina
Categoria de angajați care va primi vouchere de vacanță și anul acesta. A fost semnat ordinul de ministru
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Focuri de armă în Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras într-o mașină în care se afla o mireasă
yuan dolar
Cum vrea China să împingă folosirea yuanului la nivel global, pentru ca moneda sa națională să aibă statutul dolarului
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții. Șeful CJ: „Este inacceptabil”
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
06.08.2025 WARSZAWA SEJM RP CEREMONIA ZAPRZYSIEZENIA PREZYDENTA KAROLA NAWROCKIEGO KAROL NAWROCKI FOT DAMIAN BURZYKOWSKI
În discursul său de la inaugurarea mandatului prezidențial, Karol Nawroki spune „nu” imigrației ilegale și aderării la euro
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Fanatik.ro
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Alex Băluță prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son și Hugo Lloris
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță