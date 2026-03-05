Live TV

Video Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de lei, un sfert de porc, jumătate de vițel. Acum o fi mai mult”

„Sunt chiar mulți! Mulți! Și la pensie au ieșit pe treaba asta, fără nicio zi de muncă la colectiv” „Se duc la Handicap și acolo dau” „Efectiv suntem în incapacitate de plată din cauza indemnizațiilor”

Zeci de mii de români cumpără boli fictive și păgubesc statul cu bani grei. Este vorba despre o întreagă filieră națională, spun autoritățile, care cer Guvernului să reevalueze urgent dosarele medicale. Prețurile bolilor de pe certificate se stabilesc în funcție de pretențiile medicilor care le prescriu: de la mii de lei, până la carne de vită și porc.

Comuna Stoenești, din Giurgiu, are 1.900 de locuitori și multe lipsuri comunitare. Motivul se regăsește în cheltuieli. Din bugetul de 5,2 milioane de lei, 88 la sută îi cheltuie pe salarii și indemnizațiile persoanelor cu dizabilități. Unele reale din punct de vedere medical, altele... inexplicabile. Sunt multe. Și revoltă o parte din comunitate.

Dan Alexandru Vladu, primar Stoenești, județul Giurgiu: Este aproape jumătate din buget! Se prezintă cu certificate de încadrare în grad de handicap și nu putem comenta decizia unei comisii de expertiză la nivel de DGASPC.

„Sunt chiar mulți! Mulți! Și la pensie au ieșit pe treaba asta, fără nicio zi de muncă la colectiv”

Localnică: La ăia care trebuie să le dea, nu le dă. Și dă la ăia care își iau certificate de handicapat și nu e handicapat. Da, da. Iau bani degeaba.
Reporter: N-au nicio boală!?
Localnică: Iau bani și n-au boală. Păi, dacă are handicap și nu este? De ce e așa? Asta e o lege?
Reporter: Cum își iau certificatele astea? Se duc la doctori?
Localnică: Păi, doctorii trebuie să le dea, altcineva cine-i dă? Păi altfel îi dă?
Reporter: Cu bani?
Localnică: Cu bani, mamă. Dar pe unde o fi doctorul de-l găsește, de sunt mulți așa? Îl știu pe doctorul ăla și se duc la el. Și-i dau bani. Ăla îl anunță pe ăla, ăla îl anunță pe ăla... Și ăla dă.
Reporter: De asta sunt mulți aici în sat?
Localnică: D'aia, d'aia! E adevărat! Sunt câțiva care cunosc doctorii și le fac legături.
Reporter: Intermediari!?
Localnică: Da. Sunt chiar mulți! Mulți! Și la pensie au ieșit pe treaba asta, fără nicio zi de muncă la colectiv.
Reporter: Cum adică?
Localnică: Așa. Tot cu oameni!

Localnic: Sunt mulți!
Reporter: Și cum își obțin alea?
Localnic: Nu știu.
Reporter: Se duc la doctori, pe la Giurgiu, pe la București...?
Localnic: La doctori la Giurgiu.
Reporter: Și le dau ăia boli pe hârtie.
Localnic: Da!

„Se duc la Handicap și acolo dau”

În comuna Băneasa, tot din Giurgiu, indemnizațiile plătite către persoanele cu diverse grade de invaliditate costă peste 7 milioane de lei. Adică 42% din bugetul localității. Și-n comunitatea aceasta însă, destui beneficiari sunt suspectați că și-au plătit bolile înscrise în dosarele medicale.

Reporter: Sunt mulți?
Localnic: Mulți!
Reporter: Și cum își obțin, dom'ne, certificatele astea?
Localnic: Cum? ... (arată bani)
Ce-mi arătați? Bănuți?
Da! Bani! Se duc la Handicap și acolo dau!
La handicap?
Da!
La Giurgiu, la București, unde?
La Giurgiu, București... de unde sunt ei.
Și... cât costă? Cât costă gradul 2? Cu șpagă, cum se zice.
Acum vreo 5 ani era 20 de milioane (2.000 lei)
O fi mai mult acum?
O fi 30, 40. Eu știu?

„Efectiv suntem în incapacitate de plată din cauza indemnizațiilor”

Localnic: Normal că trebuie să te ajute, dacă te duci cu, vine vorba, cu un sfert de porc sau cu jumătate de vițel. Care are, bineînțeles. Să facă prin primărie o comisie, să-i verifice în familie, să-i cheme la dispensar, să-i vadă.

Viorel Rotaru, primar Băneasa, județul Giurgiu: Ar fi nevoie de o schimbare de legislație, în care comisiile de Handicap, de la nivelul județului, să se transforme și în comisii medicale cu specialiști. Așa se ia orice act medical de oriunde din țară, de la un specialist care poate fi bine intenționat sau nu.

Filiera bolilor plătite a speriat chiar și instituția județeană care girează verdictele emise de medici: DGASPC Giurgiu. Al cărui director general se declară deja înfrânt de medici.

Costel Vișinel Bălan, director general DGASPC, Giurgiu: Mi-am dat seama că eu nu pot face nimic. Gândiți-vă că a venit unul la mine în audiență, după scandalul cu permisele, și îmi spune: „Demență!”. „Și-l privesc, așa, în ochi și-i spun: Demență!? Dumneavoastră sunteți bine!”. „Este la dosarul medical. Așa zice doctorul!”. Medicii sunt cei vinovați de această stare de iresponsabilitate, prin faptul că semnează și le dau tot felul de încadrări. Efectiv suntem în incapacitate de plată.

DGASPC Giurgiu i-a trimis Guvernului un memoriu în care cere ajutor și reevaluarea urgentă a tuturor dosarelor medicale de încadrare în grad de handicap emise în județ. Cazul este în derulare.

