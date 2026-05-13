Zeci de persoane s-au simţit rău după ce au participat la nunta fiului unui fost comisar de poliție, în Iaşi. Zece au fost spitalizate

Zece persoane se află internate în spital, iar alte câteva zeci au acuzat stări de rău, după ce au consumat alimente la o nuntă desfăşurată la un local din Iaşi, Direcţia de Sănătate din Iaşi declanşând o anchetă în acest caz. Potrivit unor surse, nunta la care s-ar fi petrecut acest incident ar fi fost a fiului unui comisar de poliţie din Iaşi, iar la eveniment a participat inclusiv şeful Poliţiei judeţului Iaşi, Costel Gâtlan.

Potrivit DSP Iaşi, zece persoane se află în spital, dintre care cinci la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, iar alte cinci se află la spitale din Râmnicu Sărat, Huşi şi Bacău. De asemenea, câteva zeci de persoane au acuzat stări de rău, dar nu a fost necesară internarea lor în spital.

Toate aceste persoane au participat la o nunţă la sfârşitul săptămânii trecute, petrecerea având loc la un hotel din Iaşi.

Potrivit unor surse, nunta la care s-ar fi petrecut acest incident ar fi fost a fiului unui comisar de poliţie din Iaşi, iar la eveniment a participat inclusiv şeful Poliţiei judeţului Iaşi, Costel Gâtlan.

Acesta a declarat presei ieşene că se simte bine şi că nu a avut nevoie de intervenţia medicilor.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Florin Roşu, a declarat, miercuri, că la unitatea pe care o conduce au ajuns cinci persoane cu simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare, respectiv greaţă, vărsături, dureri abdominale, febră şi scaune diareice.

„Starea pacienţilor a fost în ameliorare constantă. Un pacient a fost externat la cerere, cu stare generală bună, iar în cursul zilei de astăzi urmează să mai fie externată încă o persoană. Pacienţii sunt stabili, conştienţi, cooperanţi, cu o stare generală bună. În zilele următoare vor fi externaţi toţi pacienţii”, a declarat medicul Florin Roşu.

DSP Iaşi a recoltat probe de apă, dar şi mostre din alimentele consumate la localul unde s-a desfăşurat nunta, ancheta epidemiologică fiind în plină desfăşurare.

Reprezentanţii hotelului au spus că în seara respectivă au avut loc mai multe evenimente şi că au existat probleme de sănătate doar la persoanele care au participat la această nuntă. Şefii hotelului susţin că este posibil ca toxiinfecţia alimentată să fi apărut de la nişte prăjituri consumate de nuntaşi înainte de petrecerea de la hotel.

Editor : Sebastian Eduard