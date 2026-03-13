Live TV

Zeci de scutere și motociclete răsturnate noaptea în sectorul 6 al Capitalei

Caz mai puțin obișnuit în sectorul 6 al Capitalei Zeci de oameni s-au trezit peste noapte cu scuterele sau motocicletele dărâmate. Dacă inițial li s-a părut o întâmplare, oamenii au realizat apoi că este vorba despre o infracțiune: mopede de pe străzi întregii au fost răsturnate rând pe rând, informează Digi24.

Problema a fost semnalată pe mai multe grupuri online de pe o rețea socială, iar un martor a reușit într-o noapte, să surprindă un bărbat în timp ce dărma motocicletele.
O parte dintre păgubiți au sesizat Poliția, iar individul a fost prins în flagrant.

Agenții l-au audiat pe bărbatul de 63 de ani, care nu a oferit un motiv clar pentru care făcea asta.

A fost reținut pentru 24h și este cercetat acum pentru distrugere. Polițiștii au cerut arestarea lui pentru următoarele 30 de zile.

