Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat luni în fața sediului DIICOT, unde fostul candidat la prezidențiale urmează să fie adus pentru audieri în dosarul în care este vizat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Autoritățile au montat garduri de protecție și au mobilizat mai multe echipaje de jandarmi. Unul dintre susținători, care avea asupra sa un baston telescopic cu drapelul României înfipt în vârf, a fost escortat de autorități pe cealaltă parte a drumului.

Precizările Jandarmeriei

ACTUALIZARE 12.35 Jandarmeria Bucureşti precizează că, pentru siguranţa tuturor participanţilor şi pentru asigurarea bunei desfăşurări a traficului rutier din zonă şi a accesului în instituţie, a fost amenajat un spaţiu din panouri metalice, special delimitat pe trotuar, care să permită separarea zonelor şi menţinerea unor spaţii de siguranţă.

De asemenea, poliţiştii rutieri sunt prezenţi în proximitatea zonei pentru fluidizarea traficului şi pentru prevenirea producerii unor evenimente nedorite.

Jandarmii recomandă şoferilor să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale celorlalte forţe de ordine aflate la faţa locului.

„Totodată, suntem în măsură să adaptăm dispozitivul de jandarmi în funcţie de numărul de persoane prezente în spaţiul public, cu scopul de a nu periclita buna desfăşurare a activităţilor instituţiei şi pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică. Recomandăm participanţilor să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate şi să adopte un comportament civilizat”, mai arată sursa citată.

Susținători ai lui Călin Georgescu, în fața DIICOT

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns, luni, în fața sediului DIICOT, unde urmează să fie aduse pentru audieri persoanele implicate în dosarul în care procurorii au făcut cinci percheziții.

În zonă a fost mobilizat un dispozitiv de ordine publică. Autoritățile au montat garduri de protecție în fața sediului DIICOT, iar mai multe echipaje de jandarmi sunt prezente la fața locului.

Susținători ai lui Călin Georgescu, în fața sediului DIICOT, unde au fost mobilizate echipaje de jandarmi. Foto: captură Digi24

La această oră, în fața instituției se află câteva zeci de susținători ai fostului candidat la Președinție.

Unul dintre bărbații aflați în zonă avea asupra sa un baston telescopic, în vârful căruia era înfipt drapelul României. Acesta a fost escortat de jandarmi pe cealaltă parte a drumului.

Călin Georgescu urmează să fie audiat la DIICOT

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineață, în timp ce procurorii DIICOT și polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Călin Georgescu a fost ridicat din Otopeni, în timp ce se ducea spre o sala de sport.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, în anchetă sunt vizați doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Unul dintre cei implicați este Călin Georgescu.

Anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, cei trei ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Potrivit procurorilor, membrii grupului ar fi indus în eroare o persoană vătămată, căreia i-ar fi prezentat posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

Victima ar fi fost determinată astfel să transfere peste un milion de euro.

Ulterior, sub pretextul că finanțarea putea fi majorată la 15 milioane de euro dacă era depusă o garanție suplimentară, persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Persoanele implicate în dosar urmează să fie aduse la sediul DIICOT - Structura Centrală pentru audieri.

Editor : Ș.A.