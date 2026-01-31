Zeci de turişti stau la coadă să ajungă la pârtiile de schi din Bucegi. Avertismentul administratorilor

Zeci de turişti aşteaptă, sâmbătă după amiază, la rând la mijloacele de transport care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. La 2000 de metri altitudine, în Bucegi, sunt deschise mai mute pârtii, însă administratorii domeniului schiabil atrag atenţia că nu sunt condiţii ideale pentru începători, din cauza vizibilităţii reduse.

Sâmbătă, la Sinaia sunt amenajate şi deschise pârtiile Lăptici 1 şi 2, Soarelui 1 si 2, Floare de Colţ, Panoramic, Dorului 1 şi 2, Vâlcel şi Variantă.

Sute de persoane au urcat în Valea Soarelui pentru a schia, însă administratorii pârtiilor recomandă începătorilor să nu intre pe pârtii, potrivit News.ro.

„Vizibilitatea este foarte scăzută pe tot muntele. Nu este o zi potrivită pentru copii şi începători!”, au transmis aceştia.

Telecabina şi gondola de la Sinaia funcţionează, sâmbătă, până la ora 17:00.

