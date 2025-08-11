Live TV

Zeci de unități închise pe litoral în urma controalelor ANSVSA. Amenzi de peste 3,3 milioane de lei

Data publicării:
2 MAI - ILUSTRATIE - LITORAL - 19 IUL 2025
Imagine aeriană cu plaja și localitatea 2 Mai din județul Constanța, 20 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin

Inspectorii ANSVSA au efectuat controale în 1.557 de unități de alimentație publică și comerț de pe litoral, aplicând 310 sancțiuni în valoare totală de 3.364.200 de lei. În urma verificărilor, activitatea a fost suspendată temporar în 16 unități și interzisă în alte 19, iar peste 1,6 tone de produse alimentare neconforme au fost retrase de la comercializare.

Potrivit ANSVSA, pe lângă amenzi, inspectorii au emis 16 ordonanţe de suspendare temporară şi 19 de interzicere a activităţii, iar 1.651 de kilograme de produse alimentare neconforme (carne, produse din carne, peşte, lactate şi produse de patiserie) au fost reţinute şi direcţionate către unităţi de neutralizare, relatează News.ro.

Unităţile verificate au inclus: 816 restaurante şi terase, 35 de pizzerii, 80 de cofetării şi patiserii, 159 de unităţi fast-food, 100 de baruri/braserii/bufete, 150 de magazine alimentare, 2 hypermarketuri/supermarketuri şi 215 unităţi din alte categorii (cantine, unităţi tip catering, food truck, tonete, puncte gastronomice locale, beach bar-uri).

Printre neconformităţile identificate s-au numărat: condiţii improprii de igienă în spaţiile de producţie şi depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, neefectuarea operaţiunilor DDD, comercializarea de produse expirate, lipsa fişelor de aptitudini pentru personal şi etichetarea incorectă a produselor alimentare.

„Siguranţa alimentelor este rezultatul unui efort comun între autorităţi şi operatorii din industria alimentară. În sezonul estival, când numărul turiştilor creşte considerabil, inspectorii ANSVSA lucrează în strânsă colaborare cu agenţii economici pentru prevenirea oricăror riscuri şi respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare. Fiecare control are scopul de a proteja sănătatea publică, iar atunci când constatăm abateri, intervenim prompt şi ferm. Misiunea noastră este ca toţi turiştii să se bucure de o vacanţă în deplină siguranţă.” – a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Acţiunile au beneficiat de sprijinul logistic al autolaboratorului DSVSA Constanţa şi al Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, care au analizat prompt probe prelevate din materii prime, produse finite şi teste de sanitaţie, asigurând intervenţii rapide şi măsuri precise în cazul produselor neconforme.

Controalele vor continua pe toată durata sezonului estival, în toate cele şase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche, cu intensificări în weekend-uri şi în perioadele de vârf turistic.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
4
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
5
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
incendiu vegetatie autostrada soarelui
Autostrada Soarelui, închisă din cauza unui incendiu de vegetație...
Bac limba română, august 2025. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la...
copii care alearga pe langa fantani
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță...
Ultimele știri
Ministerul Finanţelor se împrumută din nou de la bănci. Care este suma luată în august de instituția statului
Nuclearelectrica anunță etapele pentru Faza 2 a proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești
Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la şefia PSD: „Un camarad vechi. E foarte bine că există concurenţă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu
turist pe sezlong, la plaja
Amenzile care îți pot strica vacanța. Locuri unde se aplică sancțiuni grele și ce consideră autoritățile străine abateri de la lege
alternativa techirghiol
Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura spre sudul litoralului, se află în impas. În ce stadiu este proiectul
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna: Autorităţile vor putea pune poprire pe ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local
Cele mai frecvente greseli de condus pe care le fac soferii. Foto Getty Images
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
“Vrăjitoarea Claudia” și “vrăjitoarea Maria” au înșelat o persoană cu 30.000 de euro. Cum amenințau victima...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”