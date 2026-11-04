Zelenski a decorat-o pe Melania Trump pentru rolul în armistițiul din Oleșki. Ceremonie la Casa Albă cu reprezentanți ruși și ucraineni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decorat-o pe prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru rolul său de mediator în armistițiul umanitar de șase zile convenit de Ucraina și Rusia în regiunea Herson, pentru evacuarea civililor din localitatea Oleșki. Distincția a fost acordată printr-un decret semnat pe 2 noiembrie și făcut public miercuri. Joi, la Casa Albă, este programată o ceremonie la care sunt așteptați reprezentanți ai Kievului și Moscovei, relatează EFE și Agerpres.

Zelenski a decorat-o pe Melania Trump pentru rolul în armistițiul din Ucraina

Potrivit decretului semnat pe 2 noiembrie și publicat miercuri de președinția ucraineană, prima-doamnă a SUA a primit Ordinul Cneaghinei Olga, clasa I, o distincție a statului ucrainean acordată exclusiv femeilor.

Documentul evidențiază sprijinul umanitar oferit de Melania Trump Ucrainei, precum și implicarea sa în sprijinirea copiilor și adulților afectați de invazia rusă.

Separat, Zelenski a semnat un decret prin care l-a decorat și pe Marc Beckman, consilierul primei-doamne a SUA, pentru contribuția sa la negocierea și punerea în aplicare a armistițiului de la Oleșki.

Beckman, care a coordonat personal demersurile în numele Melaniei Trump, a primit distincția „Inima de Aur”, acordată de statul ucrainean și numeroșilor voluntari implicați în activități umanitare pe parcursul războiului.

Ceremonie la Casa Albă, cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei

Melania Trump a convocat pentru joi o ceremonie la Casa Albă, la care sunt invitați „reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei”, pentru a marca succesul armistițiului umanitar de la Oleșki.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a anunțat miercuri că se află în drum spre Washington pentru a participa la eveniment.

Din partea Rusiei este așteptată Iana Lantratova, comisar pentru drepturile omului, care a reprezentat Moscova în timpul negocierilor și al aplicării armistițiului.

Editor : Ș.A.