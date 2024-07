Zelenski, după semnarea acordului de securitate cu România: Sunt recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate cu poporul nostru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat joi, pe rețeaua socială X, după semnarea acordului bilateral de securitate cu România, că este „recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate cu ţara şi poporul” său.

„Împreună cu preşedintele României, Klaus Iohannis, la Washington, am semnat un acord de securitate între cele două ţări. Am stabilit puncte specifice de cooperare pentru consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre. Ucraina va primi din partea României sistemul Patriot şi sprijin pentru industria noastră de apărare. În plus, România, împreună cu partenerii noştri, va sprijini centrul de pregătire F-16 pentru piloţii ucraineni. Sunt recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate cu ţara şi poporul nostru'', a scris Zelenski pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La rândul său, Klaus Iohannis a postat pe aceeaşi reţea socială că „împreună cu preşedintele Zelenski am semnat astăzi (joi - n.r.), la Washington, un acord bilateral privind cooperarea în domeniul securităţii", informează Agerpres.

„Ne alăturăm altor aliaţi şi parteneri, respectând angajamentul pe care ni l-am luat prin declaraţia #G7 de la Vilnius", a mai menţionat președintele României.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„România a fost un susţinător puternic al Ucrainei şi vom continua cu fermitate pe această cale, astfel încât Ucraina să se poată apăra, să câştige acest război, să obţină o pace justă şi să se îndrepte spre redresare, stabilitate economică şi rezilienţă, precum şi spre integrarea în UE şi NATO, în beneficiul tuturor cetăţenilor săi'', a mai scris acesta pe platforma socială X.

Ucraina a încheiat acorduri cu 23 de semnatari ai Declaraţiei G7+, inclusiv Uniunea Europeană, şi continuă negocierile cu toţi ceilalţi semnatari. Toate aceste acorduri au o structură asemănătoare, prezentând sprijinul deja oferit şi identificând priorităţi pentru cooperarea viitoare cu Ucraina, cu accent asupra cooperării în domeniul militar şi de securitate, în sens larg, dar fără a se limita strict la aceasta.

Editor : C.S.