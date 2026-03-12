Live TV

Zelenski și ministrul Apărării, Radu Miruță, vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Discuții despre pregătirea piloților ucraineni

Data publicării:
zelenski miruta
Volodimir Zelenski și Radu Miruță. Sursa foto: facebook.com/miruta.ro
Din articol
Ministrul Apărării: „România și Ucraina sunt parteneri în apărarea libertății”

Președintele Volodimir Zelenski și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, au vizitat joi Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, unde s-au întâlnit cu personalul și cursanții Centrul de Instruire F-16 din România și au discutat despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina și întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO.

Cu acest prilej, cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul şi cursanţii Centrului de Instruire F-16 din România, informează un comunicat transmis de MApN.

Discuţiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina şi întărirea capacităţilor de apărare pe Flancul Estic al NATO.

„Vizita preşedintelui Zelenski în baza aeriană de la Borcea subliniază cooperarea strânsă dintre România şi Ucraina în domeniul securităţii şi apărării şi transmite un mesaj clar de solidaritate şi coordonare între parteneri în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus ministrul Apărării Naţionale, potrivit comunicatului menţionat.

Agenda întâlnirii a inclus, de asemenea, discuţii privind continuarea programelor de pregătire pentru piloţii ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităţilor forţelor aeriene ucrainene.

La activitate au mai participat generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul-locotenent Leonard Baraboi, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene.

Ministrul Apărării: „România și Ucraina sunt parteneri în apărarea libertății”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, că vizita la baza aeriană a fost și un prilej de reflecție asupra rezistenței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse.

„Există momente în care înțelegi că forța unei țări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. Dincolo de discuțiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu președintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrica nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel „ceva” care face un popor să rămână unit în fața pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie - toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun”, a scris ministrul Apărării.

El a adăugat că, în timpul vizitei la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, a avut ocazia să discute cu piloții ucraineni care se pregătesc în cadrul Centrul de Instruire F‑16 din România, remarcând emoția și responsabilitatea cu care aceștia privesc misiunea lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Noi dormim liniștiți în paturile noastre pentru că de patru ani ucrainenii țin piept agresorului Putin”, a mai afirmat Miruță, subliniind că România și Ucraina rămân parteneri în domeniul securității și apărării.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
atac cu rachete ucraina
4
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski a făcut o vizită oficială în țara noastră: „Mulțumesc României pentru asistența militară”
profimedia-1082312885
Acord energetic semnat la Cotroceni: Două linii noi de energie electrică vor conecta România și Ucraina - DOCUMENT
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski
Ukraine and Romania flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București
nicusor dan (1)
Nicuşor Dan: „Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan răspunde atacurilor PSD: Dacă un partid din coaliție nu...
alexandru nazare la guvern
Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai...
NWViNTdhYmQ3MjIxZjZlNGE3NDMxYzc0Yw==.thumb
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la...
Ultimele știri
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat structura proiectului adoptat în ședință la Palatul Victoria
Poluare masivă în lacul de acumulare Vidraru. A fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Președintele polonez respinge prin veto planul de a accesa împrumuturi UE în valoare de 44 de miliarde de euro pentru apărare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...