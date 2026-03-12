Zelenski și ministrul Apărării, Radu Miruță, vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Discuții despre pregătirea piloților ucraineni

Președintele Volodimir Zelenski și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, au vizitat joi Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, unde s-au întâlnit cu personalul și cursanții Centrul de Instruire F-16 din România și au discutat despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina și întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO.

Cu acest prilej, cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul şi cursanţii Centrului de Instruire F-16 din România, informează un comunicat transmis de MApN.

Discuţiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina şi întărirea capacităţilor de apărare pe Flancul Estic al NATO.

„Vizita preşedintelui Zelenski în baza aeriană de la Borcea subliniază cooperarea strânsă dintre România şi Ucraina în domeniul securităţii şi apărării şi transmite un mesaj clar de solidaritate şi coordonare între parteneri în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus ministrul Apărării Naţionale, potrivit comunicatului menţionat.

Agenda întâlnirii a inclus, de asemenea, discuţii privind continuarea programelor de pregătire pentru piloţii ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităţilor forţelor aeriene ucrainene.

La activitate au mai participat generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul-locotenent Leonard Baraboi, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene.

Ministrul Apărării: „România și Ucraina sunt parteneri în apărarea libertății”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, că vizita la baza aeriană a fost și un prilej de reflecție asupra rezistenței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse.

„Există momente în care înțelegi că forța unei țări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. Dincolo de discuțiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu președintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrica nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel „ceva” care face un popor să rămână unit în fața pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie - toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun”, a scris ministrul Apărării.

El a adăugat că, în timpul vizitei la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, a avut ocazia să discute cu piloții ucraineni care se pregătesc în cadrul Centrul de Instruire F‑16 din România, remarcând emoția și responsabilitatea cu care aceștia privesc misiunea lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Noi dormim liniștiți în paturile noastre pentru că de patru ani ucrainenii țin piept agresorului Putin”, a mai afirmat Miruță, subliniind că România și Ucraina rămân parteneri în domeniul securității și apărării.

Editor : M.I.