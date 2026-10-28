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Video Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Fostul candidat află dacă judecătorii îi prelungesc arestul preventiv în dosarul DIICOT

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Călin Georgescu
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Călin Georgescu urmează să afle pe parcursul zilei dacă rămâne în arest preventiv, în condițiile în care judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați să judece contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei din primă instanță, de a-l plasa sub control judiciar în dosarul în care a fost acuzat că a înșelat un afacerist cu peste un milion de euro.

ACTUALIZARE 11:30 Din informațiile Digi24.ro, contestația depusă de DIICOT (și dosarul lui Călin Georgescu) a ajuns la Curtea de Apel București.

Știrea inițială

Până la ora publicării articolului, Curtea de Apel București nu a fixat încă un termen pentru judecarea contestației DIICOT împotriva deciziei din primă instanță.

Informațiile obținute de Digi24.ro arată, însă, că această contestație va fi judecată pe parcursul zilei de miercuri. O decizie în acest sens ar trebui să vină cel târziu miercuri noapte, altfel măsura arestului preventiv urmează să expire la ora 24:00. 

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns pe treptele Curții de Apel București încă de miercuri dimineață. 

Judecătorii Curții de Apel București sunt așteptați să dea o decizie definitivă, după ce Tribunalul București a respins cererea DIICOT și a considerat că fostul candidat la prezidențiale trebuie să fie cercetat în continuare de procurori sub control judiciar.

CITEȘTE ȘI: De ce a fost respinsă cererea DIICOT de a prelungi arestul preventiv pentru Călin Georgescu. Argumentele judecătorului

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care DIICOT l-a acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de lei.

CITEȘTE AICI MAI MULTE INFORMAȚII DIN DOSARUL DIICOT: 

Editor : M.G.

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