Live TV

Ziua Armatei Române 2025: Ilie Bolojan participă la ceremonia de la Carei. Ce evenimente sunt organizate în București și în țară

Data publicării:
militari români
Armata României. Foto: Facebook / MApN
Din articol
Evenimente în București  Ce evenimente sunt organizate în țară Eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare

Ziua Armatei va fi sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente. Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Carei, unde va avea loc o ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori. 

Evenimente în București 

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, în Bucureşti vor avea loc mai multe evenimente.

La ora 10:00, la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfăşura o ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forţelor Aeriene Române vor survola monumentul. La eveniment va fi prezent preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ceremonii militare şi religioase vor avea loc şi la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I" şi la Monumentul Eroilor Căzuţi în Teatrele de Operaţii şi pe Teritoriul României, din faţa Palatului Naţional al Copiilor.

Manifestări vor fi şi la AFI Cotroceni, între orele 10:00 şi 16:00, şi anume, o expoziţie de tehnică şi echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstraţie de hochei susţinută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni" şi „Supercupa Europei", precum şi, în premieră, o zonă de tip Escape room.

La ora 17:00, se va desfăşura în Parcul Cişmigiu un concert susţinut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale şi la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torţe pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu - Splaiul Independenţei - Bd. Eroilor Sanitari - Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Şoseaua Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Paul Teodorescu - Bd. Timişoara - sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul".

Ce evenimente sunt organizate în țară

În ţară, evenimente vor fi la:

  • Monumentul „Glorie Ostaşului" Român din Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori (10:00);
  • Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din Iaşi - ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori (10:00); ora 19:00 - retragere cu torţe pe traseul Muzeul Unirii - Piaţa Unirii - Bulevardul Ştefan cel Mare - Palatul Culturii;
  • Monumentul Ostaşului Român din Satu Mare - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori (10:00);
  • Monumentul Eroilor de la Păuliş - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori (12:30);
  • Ansamblul Monumental „Glorie Ostaşului Român" din Carei - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori, sosirea „Ştafetei Veteranilor Invictus" (13:00). Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la eveniment.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din ţară, la monumentele eroilor, precum şi la cimitire şi la monumente ale ostaşilor români din Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova şi Ungaria.

De asemenea, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, marile unităţi şi unităţile militare de pe întreg teritoriul ţării organizează Ziua Porţilor Deschise, activităţi cultural-artistice şi sportive, simpozioane, întâlniri şi vizite la veteranii de război, expoziţii, gale de filme, spectacole şi activităţi de îngrijire a cimitirelor şi monumentelor eroilor.

Forţele Navale Române participă sâmbătă la ceremonii militare şi religioase organizate în garnizoanele Bucureşti, Constanţa, Brăila, Mangalia, Tulcea şi Babadag.

Eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unităţile sovietice, erau eliberate oraşele Carei şi Satu Mare, ultimele localităţi de pe teritoriul naţional rămase sub ocupaţia hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta şi jertfa zecilor de mii de combatanţi pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpaţii Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătraţi ocupat prin „Dictatul de la Viena”, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 şi-au pierdut viaţa, aproape 60.000 au fost daţi dispăruţi şi peste 330.000 au fost răniţi în luptă. După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, precizează MApN.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Catedrala Mântuirii Neamului
Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
oameni in aeroport
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai...
Ultimele știri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o reorganizare a DSP-urilor: „S-a pierdut total controlul”
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sobolan
VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează”
DNA Romania
Inspector antifraudă din Bucureşti, prins în flagrant când primea mită. Reacția ANAF
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Controale la conductele de gaze din București. Cum sunt verificate posibilele scurgeri de gaz
ciprian ciucu
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la restaurantul deținut de Simona Halep în Poiana Brasov...
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
'Se merită' sau 'merită'? Ce spune norma lingvistică
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...