Ziua Armatei Române. Evenimente organizate în București și în țară

România sărbătorește joi Ziua Armatei. Cu această ocazie, a fost arborat Drapelul naţional la sediile instituţiilor militare. De asemenea, a fost ridicat și Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime şi fluviale.

Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Data 25 octombrie 1944 semnifică eliberarea deplină a teritoriului naţional de sub ocupaţia hortisto-fascistă. Foto: Ministerul Apararii Nationale.

Ceremonii militare şi activităţi comemorative sunt organizate în garnizoanele din ţară, în teatrele de operaţii şi în ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai Apărării.



Militarii români din teatrele de operaţii sărbătoresc Ziua Armatei Române prin organizarea unor ceremonii militare şi a unor activităţi culturale şi sportive, la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai statelor partenere.

Armata României participă cu efective la diverse misiuni internaţionale de sprijinire a păcii sau umanitare, şi de combatere a terorismului. Misiunile sunt desfăşurate sub egida NATO, UE şi ONU, sau fac parte din angajamente de tip coaliţie internaţională.



Majoritatea angajamentelor externe ale Armatei Române sunt desfăşurate sub egida NATO, respectiv 884 militari. În plus, România participă cu 59 de militari la operaţiuni sub egida Uniunii Europene (EUMM în Georgia, Althea în Bosnia şi Herţegovina, Operaţia EU NAVFORENFM Sophia şi misiuni de instruire şi consiliere) şi 24 de observatori militari şi monitori la misiuni ONU.

Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Data 25 octombrie 1944 semnifică eliberarea deplină a teritoriului naţional de sub ocupaţia hortisto-fascistă, care s-a obţinut prin lupta a peste 525.000 de militari angajaţi în luptă între 23 august şi 25 octombrie 1944. Dintre aceştia au fost ucişi sau răniţi circa 58.000. Pierderile provocate inamicului s-au ridicat la 89.934 militari, dintre care 76.275 prizonieri.

Eliberarea părţii de nord-est a Transilvaniei nu a însemnat şi încetarea luptelor duse de Armata României, care a continuat războiul antifascist alături de puterile Naţiunilor Unite pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, până la victoria finală. „Ajunse la frontiera din 1940, diviziile noastre sunt gata de un nou efort şi de noi lupte alături de marii noştri aliaţi, până la înfrângerea totală a forţelor germano-maghiare'', menţiona comunicatul Marelui Stat Major din data de 25 octombrie 1944.

Prima acţiune de luptă a Armatei Române în afara graniţelor naţionale, de după 1990, a început la 8 martie 1996, alături de contingente ale armatelor statelor membre NATO şi partenere, în teatrul de operaţii din Bosnia-Herţegovina, cu Batalionul 96 Geniu. În 2000, Armata Română a început participarea la misiunea NATO KFOR din provincia Kosovo, cu personal de stat-major şi, ulterior, cu subunităţi specializate, de nivel companie.

România a dislocat, în iulie 2002, în Afganistan, primul batalion de infanterie format din 405 militari, provenind din Batalionul 26 infanterie „Neagoe Basarab'', sub comanda Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF), care la acea dată se afla sub comanda coaliţiei multinaţionale care acţiona în această ţară în baza unei rezoluţii a ONU. Luna iulie a anului 2003 a marcat începutul participării militare româneşti la operaţiunea ''Iraqi Freedom''.

Evenimente în București și în țară de Ziua Armatei Române

După 1990, 29 de militari români au murit în teatrele de operaţii, iar alţi peste 140 au fost răniţi.

În 2010, cu prilejul Zilei Armatei Române, a fost dezvelit, în Parcul Tineretului din Capitală, Monumentul Eroilor militari români căzuţi la datorie.

În Bucureşti, activităţile se desfășoară după următorul program, potrivit Ministerului Apărării Naționale:

- în perioada 17-24 octombrie, Campania “Ziua Armatei României în şcoli” - expoziţii de tehnică şi echipament militar, concert al Muzicilor militare şi standuri de promovare a carierei militare;

- 25 octombrie, între orele 09.00-16.00, la Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I” şi la sediul Serviciului Muzicilor Militare din Bulevardul Iuliu Maniu - “Ziua Porţilor Deschise”;

- 25 octombrie, între orele 10.00-13.00, la Instanțele Militare – Curtea Militară de Apel București din Șoseaua Progresului, se va desfășura Ziua Porţilor Deschise (prezentarea de către magistrați militari-judecători și grefierii de instanță a istoricului și specificului activităților Instanțelor Militare);

- 25 octombrie, începând cu ora 15.00, la Mormântul Ostaşului Necunoscut - ceremonie militară de depunere de coroane, jerbe şi buchete de flori, ceremonii de înmânare şi de decorare a Drapelelor de Luptă a unor structuri, ceremonie de schimbare a gărzii;

- 25 octombrie, în Parcul Carol, între orele 11.00-18.00 - miniconcert de muzică de fanfară susţinut de către Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă “Mihai Viteazul”, spectacol folcloric în care îşi vor da concursul membrii Ansamblului artistic al Armatei, expoziţii (tehnică şi echipamente militare, standuri instrucţie şi de promovare a carierei militare, standuri de carte, fotografie etc.);

- 25 octombrie, ora 09.00, la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial şi la Monumentul Eroilor Genişti - Leu - ceremonii militare şi religioase de depuneri de coroane şi jerbe de flori;

- 25 octombrie, ora 19.00, ceremonie de Retragere cu torţe, pe itinerarul: Monumentul Ostaşului Necunoscut, Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” din Bulevardul Timişoara.

În garnizoanele din ţară, la monumentele eroilor, vor avea loc joi, 25 octombrie, ceremonii de depuneri de coroane de flori, în memoria celor care s-au jertfit pentru patrie.



Cu prilejul Zilei Armatei României, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, marile unităţi şi unităţile militare de pe întreg teritoriul ţării organizează Ziua Porţilor Deschise, activităţi de promovare a profesiei militare, activităţi cultural-artistice şi sportive, simpozioane, întâlniri cu veteranii de război, expoziţii, gale de filme, spectacole şi activităţi de îngrijire a cimitirelor şi monumentelor eroilor.



De asemenea, în teatrele de operaţii unde sunt dislocaţi militari români, se vor desfăşura ceremonii militare, activităţi cultural-educative, videoteleconferinţe şi competiţii sportive alături de invitaţi ai armatelor partenere.



În şcoli, licee şi colegii din marile garnizoane se desfăşoară, în perioada 17-24 octombrie, proiectul „Ziua Armatei României în şcoli”.



Voluntarii militari şi civili din toate colţurile ţării, uniţi prin sport în grupul INVICTUS România, continuă „Ştafeta Veteranilor - 2018” pentru a aduce un omagiu eroilor şi veteranilor României şi care, în acest an, a ajuns la a V-a ediţie. Traseul numără peste 5.000 km şi uneşte toate resedinţele de judeţ din ţară, având plecarea din trei localităţi diferite, pe traseele simbolice „Albastru”, „Galben” şi „Roşu” (cu plecări din Timişoara, Giurgiu şi Tulcea), punctul final fiind Ansamblul Monumental „Glorie Ostaşului Român” din Carei, în data de 25 octombrie.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, România a pierdut circa 170.000 de ostaşi, alte sute de mii fiind răniţi sau daţi dispăruţi. După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

