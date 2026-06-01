Ziua Copilului la Cotroceni. Nicușor Dan: Copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație

mirabela gradinaru
Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicușor Dan. Sursa foto: facebook.com/NicusorDan.ro

Președintele Nicușor Dan a afirmat, de Ziua Copilului, că investiția în educație și șanse egale pentru copii reprezintă o prioritate, subliniind că România trebuie să fie un loc în care fiecare copil să fie protejat, respectat și încurajat să își urmeze visurile.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, că Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare, este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat şi încurajat să îşi urmeze visurile. În cadrul evenimentului organizat la Palatul Cotroceni, cu această ocazie, Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui, le-a citit copiilor o poveste.

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocenţa şi speranţa pe care copiii le aduc în vieţile noastre şi în viitorul României. De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spaţiu al învăţării prin joacă şi al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activităţi creative şi sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru şi dezbateri civice”, a scris preşedintele pe Facebook.

Nicuşor Dan arată că „prin entuziasmul şi energia lor, copiii au dat viaţă acestui loc simbolic al democraţiei şi al dialogului”. „Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune şi solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educaţie, în şanse egale şi într-un mediu sigur în care fiecare să îşi poată valorifica potenţialul”, mai spune preşedintele.

Nicuşor Dan arată că „Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare”. „Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat şi încurajat să îşi urmeze visurile”, menţionează el.

„La mulţi ani tuturor copiilor! Să aveţi mereu încrederea de a vă urma pasiunile şi bucuria de a descoperi lumea”, transmite şeful statului.

Administraţia Prezidenţială a organizat, luni, o serie de evenimente dedicate copiilor, centrate pe joc şi învăţare, care se vor desfăşura în sălile şi grădina Palatului Cotroceni. La eveniment a fost prezentă şi Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui şi cei doi copii ai lor, iar aceasta le-a citit copiilor o poveste.

Atelierele au fost organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvaţi Copiii, World Vision şi Cercetaşii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Atelierele au vizat punerea în scenă a unor piese de teatru de către liceeni şi a unor scenete în limbaj mimico-gestual de către copii cu deficienţe de auz; mini-hackathon pe teme civice şi votarea ideilor la „Bursa ideilor bune”; demonstraţii de dresaj a câinilor de salvare; activităţi demonstrative specifice cercetaşilor; jocuri de cultură generală şi sesiuni de dezbateri; ⁠sesiuni de lectură; desen pe şevalet şi activităţi sportive.

