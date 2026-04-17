„Ziua industriei româneşti”, la sediul NATO: Un sprijin pentru companiile naţionale să devină furnizori ai structurilor Alianţei

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă o premieră pentru România la sediul NATO, respectiv organizarea evenimentului „Ziua industriei româneşti”, care urmăreşte să sprijine companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei. „Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiştii noştri şi de peste 20 de companii româneşti care fac performanţă în inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi aeronautică”, afirmă ministrul. Oana Ţoiu menţionează că, în condiţiile în care cheltuielile totale anuale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare au depăşit 1,4 trilioane de euro, ”industria noastră trebuie să fie conectată strategic la acest lanţ global de achiziţii”.

„Deschid luni, chiar la sediul Alianţei din Bruxelles, «Romania Industry Day», împreună cu Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Este o zi specială pentru industria noastră şi pentru prestigiul României. Am construit «Ziua industriei româneşti» la sediul NATO pentru a sprijini companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceasta precizează că România nu merge în vizită, ci alături de specialişti şi de peste 20 de companii româneşti care fac performanţă în inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi aeronautică.

„Sunt oameni care pun România pe harta tehnologiei mondiale şi care merită să fie văzuţi şi auziţi de cei mai importanţi decidenţi ai NATO. Cheltuielile totale anuale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare au depăşit 1,4 trilioane de euro, iar industria noastră trebuie să fie conectată strategic la acest lanţ global de achiziţii”, transmite ministrul.

Potrivit Oanei Ţoiu, securitatea, în anul 2026, nu înseamnă doar prezenţă militară, ci şi capacitate industrială.

„Atunci când o companie din Braşov, Craiova, Bucureşti sau Cluj devine furnizor pentru NATO, acest lucru se traduce în locuri de muncă sigure acasă, tehnologie de vârf dezvoltată în universităţile noastre şi o ţară mult mai respectată, dar şi mai bine apărată. Suntem parte a celei mai puternice alianţe defensive din lume, iar acest statut ne aduce, pe lângă siguranţă, şi oportunităţi majore de creştere economică pe care trebuie să le accesăm. Prin acest eveniment, întărim profilul României de partener solid şi furnizor de securitate, în pregătirea Summitului B9 de la Bucureşti şi a Summitului NATO de la Ankara”, precizează ministrul de Externe.

Oana Ţoiu afirmă că interesele României cer o diplomaţie economică revitalizată.

„În această guvernare, construim acest tip de diplomaţie prin măsuri coerente, cu beneficii directe în economie. Investiţiile în tehnologii avansate, crearea locurilor de muncă înalt calificate şi consolidarea rezilienţei cibernetice - unde avem deja expertiză recunoscută - sunt mizele centrale ale acestui eveniment. Este un prim pas, căruia îi vor urma şi alţii”, a mai declarat Oana Ţoiu.

Potrivit datelor transmise de MAE, evenimentul, organizat în premieră la sediul Alianţei, constituie o etapă majoră în eforturile de diplomaţie economică ale României.

Obiectivul central este evidenţierea relevanţei strategice a industriei naţionale de apărare pentru arhitectura de securitate a NATO şi creşterea profilului sectorului de apărare şi securitate cibernetică în calitate de furnizori potenţiali pentru Aliaţi.

„Contextul economic este unul important având în vedere că cheltuielile totale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare de bază au depăşit, conform Raportului Anual al Secretarului General al NATO, Mark Rutte, pragul de 1,4 trilioane de dolari anual. Evenimentul este organizat la iniţiativa ministrului Afacerilor Externe, prin Delegaţia Permanentă a României la NATO, beneficiind de sprijin tehnic şi logistic din partea Ministerului Economiei, care a gestionat şi procesul de selecţie a companiilor participante”, a transmis MAE, într-un comunicat de presă.

„Romania Industry Day" include consultări la nivel înalt cu conducerile Agenţiei NATO pentru Comunicaţii şi Informatică (NCIA) şi Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA). Scopul acestor întrevederi este identificarea unor modalităţi concrete de integrare a companiilor româneşti în viitoarele programe de înzestrare şi suport logistic ale Alianţei.

„Participarea României la această ediţie inaugurală a fost configurată pentru a reflecta sectoarele cu cel mai mare potenţial de cooperare. Printre cei peste 20 de operatori economici confirmaţi se numără companii private şi de stat cu portofolii solide în dezvoltare software, comunicaţii securizate, sisteme satelitare, tehnologie anti-dronă, aeronautică şi armament de ultimă generaţie”, menţionează oficialii MAE.

