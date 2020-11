Ziua Națională, fără paradă. Klaus Iohannis: Ceremonia de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf restrânsă, fără participarea publicului

Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf, va fi anul acesta, în contextul pandemiei, extrem de restrânsă, fără paradă militară şi fără participarea publicului larg, a anunţat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis.

„Vreau să mă refer și la un alt subiect, care este deja pe agenda publică, și anume celebrarea Zilei Naționale. În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice tradiționale. Însă, cu siguranță, vom fi împreună în spirit, ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitaţi ambasadori străini, medici şi personal medical”, a declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri, într-o conferinţă de presă.



Președintele a spus că de 1 Decembrie nu va fi o paradă militară. „Va fi, aşadar, o ceremonie scurtă, fără paradă militară şi, din păcate, fără participarea publicului larg. Recomandarea experţilor este de a renunţa la orice fel de reuniuni şi întâlniri publice sau private, fiindcă acestea accelerează răspândirea virusului. Sunt recomandări pe care vă îndemn să le respectăm inclusiv de 1 Decembrie”, a transmis şeful statului.

