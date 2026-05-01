Ada Lupu Hausvater a preluat oficial mandatul de manager general al Teatrului Național București

Teatrul Național București (TNB) a anunțat că Ada Lupu Hausvater a preluat oficial mandatul de manager general al instituției, începând cu data de 1 mai. Durata mandatului se întinde pe o perioadă de cinci ani.

Ada Lupu Hausvater a câștigat pe 1 aprilie concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru conducerea TNB.

„Ne pregătim pentru o perioadă definită de o viziune artistică nouă, pozitivă, menită să consolideze și să extindă prestigiul TNB ca reper cultural fundamental, prin proiecte inovatoare și o deschidere constantă către excelență pe cea mai importantă scenă a țării. Mult succes”, potrivit unei postări pe Facebook a TNB.

Ada Lupu Hausvater era managera Teatrului Național Timișoara din anul 2005.

