Adolescent pe trotinetă, lovit intenționat cu mașina. Şoferul a fost reţinut pentru tentativă de omor

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Suceava a fost reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, după ce ar fi lovit cu maşina, intenţionat, un adolescent aflat pe o trotinetă electrică, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit poliţiştilor, incidentul a avut loc marţi în municipiul Suceava şi ar fi pornit de la o şicanare în trafic. Pe fondul neînţelegerilor, adolescentul de 14 ani i-ar fi arătat şoferului semne obscene. Acesta l-a urmărit cu maşina pe o distanţă de aproximativ doi kilometri, după care a acroşat trotineta, provocând căderea minorului.

Ulterior, şoferul a coborât din maşină şi l-a agresat pe adolescent.

"În urma unei neînţelegeri în trafic, minorul arătându-i gesturi obscene, a urmărit-o pe persoana vătămată în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică (...), l-a urmărit cu maşina pe o distanţă de aproximativ 2 km de pe raza comunei Ipoteşti, pe strada Tătăraşii Noi şi ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava. Aici şoferul a acroşat cu intenţie trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului, coliziune ce a avut ca urmare proiectarea victimei pe carosabil pe partea stângă a sensului de deplasare. De asemenea autorul după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos pe carosabil i-a aplicat acesteia o lovitură. După incident autorul a părăsit locul faptei", a transmis IPJ Suceava.

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean Suceava, unde a fost examinată medico-legal, stabilindu-se că prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier, atestate medical cu două-patru zile de îngrijiri medicale

Autoturismul a fost examinat criminalistic şi indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Şoferul agresor este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la infracţiunea de omor şi lovire sau alte violenţe.

Editor : A.P.