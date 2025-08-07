Fostul premier Adrian Năstase, a declarat joi, despre politicienii care au lipsit de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, că acesta „era un moment pe care trebuia să-l cinstească toți”. „A fost o perioadă grea a României peste care am trecut cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți între noi nemulțumiți”, a argumentat el.

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (...) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți. Nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea, de istorie a României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți între noi nemulțumiți.

Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani i-am traversat printr-un deșert care mi-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, în genul Ion Iliescu. Sunt mulți alții care ar trebui să se adauge, să-și adauge cuvintele, experiența, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile astea să iasă mai bine”, a spus Năstase, după înmormântarea lui Ion Iliescu.

Mesajul acestuia vine în contextul în care inclusiv președintele României Nicușor Dan a lipsit de la ceremonie.

„Trebuie respectat așa cum a fost el”

Năstase mai spune că Ion Iliescu ar trebui respectat pentru lucrurile pe care le-a împlinit și echipele pe care le-a format.

„Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucrurile. În ceea ce mă privește, sigur sunt subiective, dar îi datorez foarte mult. Chiar dacă am avut am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat.

Unii au impresia că până la urmă consensul este ceva rău. Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii, acum sunt mult mai multe sunt mult mai multe fracturi în societate și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort, în primul rând să nu privim în urmă și să privim în viitor dacă putem”, a mai spus Adrian Năstase.

Prezent la înmormântare a fost și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, inculpat în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii.

Întrebat de jurnaliști care este cea mai frumoasă amintire pe care o are cu Ion Iliescu, acesta a spus: „Mi-e greu să fac acuma o selecție. Nu mă simt bine. Sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoţional, e totuşi o despărţire”.

Politicienii prezenți la înmormântarea lui Ion Iliescu

Printre cei care şi-au prezentat condoleanţele s-au numărat și foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, care a venit însoţit de trei membri ai Cabinetului - vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Muncii, Florin Manole, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedinte interimar al PSD, foştii premieri PSD Marcel Ciolacu, Victor Ponta și Viorica Dăncilă, senatorii PSD Daniel Zamfir, Robert Cazanciuc, Titus Corlăţean, dar şi Adrian Streinu Cercel.

Au mai trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu deputatul minorităţilor naţionale Nicolae Păun, preşedintele ANCOM, Valeriu Zgonea, deputatul George Becali, fosta ministră a Educaţiei Ecaterina Andronescu, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu, fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, fostul director al Arhivelor Naţionale ale României Ioan Drăgan, reprezentanţi ai Curţii de Conturi, Curţii Constituţionale şi ai corpului diplomatic.

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marţi, la ora 15:55, la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Editor : C.L.B.