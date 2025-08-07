Live TV

Video Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Trebuiau să-l cinstească”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Nastase, fost premier al României și lider PSD. Inquam Photos / Bogdan Buda
Din articol
„Trebuie respectat așa cum a fost el” Politicienii prezenți la înmormântarea lui Ion Iliescu

Fostul premier Adrian Năstase, a declarat joi, despre politicienii care au lipsit de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, că acesta „era un moment pe care trebuia  să-l cinstească toți”. „A fost o perioadă grea a României peste care am trecut cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți între noi nemulțumiți”, a argumentat el. 

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (...) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți. Nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea, de istorie a României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți între noi nemulțumiți.

Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani i-am traversat printr-un deșert care mi-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, în genul Ion Iliescu. Sunt mulți alții care ar trebui să se adauge, să-și adauge cuvintele, experiența, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile astea să iasă mai bine”, a spus Năstase, după înmormântarea lui Ion Iliescu. 

Mesajul acestuia vine în contextul în care inclusiv președintele României Nicușor Dan a lipsit de la ceremonie

„Trebuie respectat așa cum a fost el”

Năstase mai spune că Ion Iliescu ar trebui respectat pentru lucrurile pe care le-a împlinit și echipele pe care le-a format.

„Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucrurile. În ceea ce mă privește, sigur sunt subiective, dar îi datorez foarte mult. Chiar dacă am avut am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat.

Unii au impresia că până la urmă consensul este ceva rău. Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii, acum sunt mult mai multe sunt mult mai multe fracturi în societate și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort, în primul rând să nu privim în urmă și să privim în viitor dacă putem”, a mai spus Adrian Năstase.

Prezent la înmormântare a fost și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, inculpat în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii.

Întrebat de jurnaliști care este cea mai frumoasă amintire pe care o are cu Ion Iliescu, acesta a spus: „Mi-e greu să fac acuma o selecție. Nu mă simt bine. Sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoţional, e totuşi o despărţire”.

Politicienii prezenți la înmormântarea lui Ion Iliescu

Printre cei care şi-au prezentat condoleanţele s-au numărat și foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, care a venit însoţit de trei membri ai Cabinetului - vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Muncii, Florin Manole, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedinte interimar al PSD, foştii premieri PSD Marcel Ciolacu, Victor Ponta și Viorica Dăncilă, senatorii PSD Daniel Zamfir, Robert Cazanciuc, Titus Corlăţean, dar şi Adrian Streinu Cercel.

Au mai trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu deputatul minorităţilor naţionale Nicolae Păun, preşedintele ANCOM, Valeriu Zgonea, deputatul George Becali, fosta ministră a Educaţiei Ecaterina Andronescu, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu, fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, fostul director al Arhivelor Naţionale ale României Ioan Drăgan, reprezentanţi ai Curţii de Conturi, Curţii Constituţionale şi ai corpului diplomatic.

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marţi, la ora 15:55, la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
4
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
toiu
Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat...
FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_04_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt...
trafic
VIDEO Aglomerație infernală în sudul litoralului: Se circulă bară la...
Ultimele știri
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ion Iliescu
„Un bolșevic pentru toate anotimpurile: Paradoxul lui Ion Iliescu al României”, necrologul semnat de Vladimir Tismăneanu în Politico
dincu grindeanu ciolacu
Vasile Dîncu, despre președinții PSD: „Partidul corespunde unui orizont de așteptare, dar nu e cel care ne împinge în viitor”
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR, cauzate de oganizarea funeraliilor lui Ion Iliescu
colaj digi coalitie simion =iliescu
Moartea lui Iliescu împarte scena politică: în Coaliție e scandal, AUR îl laudă indirect pe fostul președinte. Analist: Se joacă roluri
un om arata strada unde a locuit iliescu
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”