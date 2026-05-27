Adrian Năstase susține că Corneliu Coposu i-ar fi propus să fie candidatul PNȚCD la prezidențiale, în 1992. Reacția Fundației Coposu

Fostul prim-ministru și președinte al PSD Adrian Năstase a susținut într-un podcast că liderul țărănist Corneliu Coposu i-ar fi propus să fie candidatul PNȚCD la prezidențialele din 1992. În replică, Fundaţia Corneliu Coposu a reacţionat numind declarația „o mizerie aruncată în spaţiul public de către un fost prim-ministru, condamnat penal” şi citând replica pe care Coposu i-a dat-o lui Năstase într-o emisiune televizată, în 1994.

Adrian Năstase a povestit la podcastul „Ţeapă sau drept”, realizat de Paul Anghel, fostul director general al ANPC, că în 1992, când era ministru de Externe şi nu mai era membru FSN, Corneliu Coposu i-ar fi făcut propunerea de a fi candidatul PNŢCD la alegerile prezidenţiale.

„În 1992 Corneliu Coposu mi-a propus să fiu candidatul PNŢCD la alegerile prezidenţiale.  Nu am acceptat, evident. Rămăsesem într-o legătură foarte bună, pentru că pe Corneliu Coposu îl invitasem să fie membru în Consiliul Consultativ al Ministerului de Externe şi împreună am lucrat pentru aducerea în ţară a osemintelor lui Nicolae Titulescu”, a afirmat Adrian Năstase.

Fundația Corneliu Coposu a reacţionat și a calificat declarația fostului prim-ministru „o mizerie aruncată în spaţiul public de către un fost prim-ministru, condamnat penal” și a citat o replică dată de președintele PNȚCD Corneliu Coposu lui Năstase în 194, în cadrul unei emisiuni TV.

Declaraţia de atunci a lui Corneliu Coposu este prezentată de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele Fundaţiei "Corneliu Coposu", care precizează că acesta este singurul comentariu pe care îl face la „o mizerie aruncată în spaţiul public de către un fost prim-ministru, condamnat penal”.

„Eu sunt bătrân, în spatele meu stau cinci milioane de oropsiţi ai regimului comunist. Dumneavoastră sunteţi tânăr, în spatele dvs. stau şapte milioane de ghiftuiţi, ne putem oare compara?”, este replica pe care i-a dat-o Corneliu Coposu lui Adrian Năstase, într-o emisiune televizată, la începutul anului 1994.

