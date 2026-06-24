Adriana Trandafir, victima unei grupări de hoți din București. Indivizii au făcut 200 de tranzacții pe de cardul actriței Data actualizării: 24.06.2026 15:55 Data publicării: 24.06.2026 15:47 Adriana Trandafir, victima unei grupări de hoți din București. Foto: Facebook Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O grupare de hoți din Capitală a pus mâna pe cardul unei celebre actriție și a făcut 200 de plăți. Surse judiciare spun că victima e Adriana Trandafir. Polițiștii i-au găsit pe suspecți și le-au percheziționat locuințele. Sărăcia din România îi determină pe mulți dintre tineri să ia în continuare calea străinătății: „Urmează să plec la muncă în Germania” Sejur pe „litoralul” Olteniei. Cum arată vacanța pe plajele amenajate pe malul Dunării: „Mult mai ieftin decât la mare” Situație alarmantă: Peste 80 de delfini morți, eșuați pe litoralul românesc de la începutul anului. Care ar putea fi principalele cauze Fum dens în Rusia, după ce o uzină importantă a fost ținta unui atac ucrainean cu rachete Storm Shadow. Imagini cu bombardamentul PSD schimbă tonul față de AUR. Rareș Hopincă: „A vorbi despre un partid că este extremist e o linie periculoasă” Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred” Prea săraci ca să fie turiști. Românii care nu merg în vacanțe: „N-am fost niciodată! Nici la munte, nici la mare, nici măcar în oraș” Vacanță la țară, în casele localnicilor. Platforma care deschide porțile gospodăriilor pentru oaspeți Topul celor mai atractive orașe pentru locuit din România. Care este cel mai dorit Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă peste 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir.Încă nu e clar cum au reușit să îi fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice.Mai bine de o lună au folosit cardul actriței, din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și zeci de curse de ride-sharing.Suspecții sunt trei bărbați și 2 femei, cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți.Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați. Editor : A.P. Etichete: furt perchezitii adriana trandafir Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament... 3 Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor... 4 Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul... 5 „Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...