Adriana Trandafir, victima unei grupări de hoți din București. Indivizii au făcut 200 de tranzacții pe de cardul actriței

O grupare de hoți din Capitală a pus mâna pe cardul unei celebre actriție și a făcut 200 de plăți. Surse judiciare spun că victima e Adriana Trandafir. Polițiștii i-au găsit pe suspecți și le-au percheziționat locuințele.

Paguba este de 13.000 de lei, spun polițiștii, pentru că hoții au reușit să facă peste 200 de tranzacții de pe cardul actriței Adriana Trandafir.

Încă nu e clar cum au reușit să îi fure datele bancare, cert este că și-au cumpărat alimente, haine și produse cosmetice.

Mai bine de o lună au folosit cardul actriței, din 7 ianuarie până în 20 februarie, timp în care și-au plătit și zeci de curse de ride-sharing.

Suspecții sunt trei bărbați și 2 femei, cu vârste între 19 și 23 de ani. Polițiștii i-au identificat acum și le-au percheziționat locuințele. După audieri, toți au fost reținuți.

Sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni pentru care pot primi până la 4 ani de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați.

Editor : A.P.