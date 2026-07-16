Live TV

Aeroportul Internaţional Timişoara îşi va suspenda temporar activitatea pentru lucrări de reparaţii la pistă

Data publicării:
Clădirea aeroportului din Timișoara.
Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” din Timişoara îşi va suspenda activitatea, în perioada 2-22 noiembrie, pentru a fi făcute unele reparaţii la pista de aterizare/decolare.

”Aeroportul Internaţional Timişoara informează pasagerii, partenerii şi publicul că, în perioada 2 noiembrie 2026, ora 08:00 – 22 noiembrie 2026, ora 21:00, pista de aterizare şi decolare va fi închisă complet pentru desfăşurarea unor lucrări esenţiale de reparaţii. Pe durata acestei perioade, operaţiunile de decolare şi aterizare vor fi suspendate, întrucât intervenţiile necesită închiderea integrală a pistei”, se arată, joi, într-un comunicat de presă al Aeroportului Timişoara.

În urma lucrărilor vor fi îmbunătăţite condiţiile de operare a pistei, contribuind la desfăşurarea în condiţii optime de siguranţă a operaţiunilor de aterizare şi decolare pe termen mediu şi lung.

”Companiile aeriene au fost informate cu privire la perioada de închidere, pentru a putea adopta măsurile necesare şi pentru a-şi informa pasagerii asupra modificărilor intervenite în programele de zbor. Pasagerii care au călătorii programate în intervalul menţionat sunt rugaţi să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziţionat biletul şi să urmărească permanent informaţiile privind statusul zborului”, se mai arată în comunicat.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
4
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
5
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Digi Sport
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion de realimentare
Armata SUA a anulat retragerea avioanelor de realiamentare de pe aeroportul israelian Ben Gurion
Trump a zburat la Ankara cu noul Air Force One. Foto Profimedia
Turcia și-a transformat aeroportul pentru a găzdui noul Air Force One al lui Trump. Cât a investit Ankara
medicamente interzise
Medicamentele interzise în multe dintre destinațiile de vacanță. Ce nu ar trebui să conțină trusa medicală de concediu
paula ana romocean
Viceprimarul Timișoarei Paula-Ana Romocean (USR) pierde procesul cu ANI, care a găsit-o incompatibilă
Joachim Herrmann stellt Entry/Exit System am Flughafen Nürnberg vor, Nürnberg, 13.03.2026
Avioanele decolează „pe jumătate goale” din cauza cozilor provocate de noul sistem de control la frontieră al UE
Recomandările redacţiei
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul...
Serhii Koreţki este noul premier al Ucrainei.
Cine este Serhii Koreţki, noul premier al Ucrainei. „Am un set clar...
Incubator
Criză la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, unde s-a cerut...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 16 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Nou atac cibernetic asupra unei platforme publice. MIPE: Aplicația pentru beneficiarii privați nu poate fi accesată
Decizie fără precedent. Armata SUA va măsura nivelul de testosteron al soldaților de peste 30 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
DOLIU în politică! A murit Sergiu Chifu, fost consilier și om de afaceri
Fanatik.ro
Criza politică a blocat transferurile în SuperLiga! FCSB, U Craiova, Dinamo, Rapid nu pot legitima jucătorii...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Adevărul
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
„Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță...
Newsweek
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...