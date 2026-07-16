Aeroportul Internaţional Timişoara îşi va suspenda temporar activitatea pentru lucrări de reparaţii la pistă

Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” din Timişoara îşi va suspenda activitatea, în perioada 2-22 noiembrie, pentru a fi făcute unele reparaţii la pista de aterizare/decolare.

”Aeroportul Internaţional Timişoara informează pasagerii, partenerii şi publicul că, în perioada 2 noiembrie 2026, ora 08:00 – 22 noiembrie 2026, ora 21:00, pista de aterizare şi decolare va fi închisă complet pentru desfăşurarea unor lucrări esenţiale de reparaţii. Pe durata acestei perioade, operaţiunile de decolare şi aterizare vor fi suspendate, întrucât intervenţiile necesită închiderea integrală a pistei”, se arată, joi, într-un comunicat de presă al Aeroportului Timişoara.

În urma lucrărilor vor fi îmbunătăţite condiţiile de operare a pistei, contribuind la desfăşurarea în condiţii optime de siguranţă a operaţiunilor de aterizare şi decolare pe termen mediu şi lung.

”Companiile aeriene au fost informate cu privire la perioada de închidere, pentru a putea adopta măsurile necesare şi pentru a-şi informa pasagerii asupra modificărilor intervenite în programele de zbor. Pasagerii care au călătorii programate în intervalul menţionat sunt rugaţi să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziţionat biletul şi să urmărească permanent informaţiile privind statusul zborului”, se mai arată în comunicat.

Editor : A.P.