Afacerile cu bijuterii, în vizorul ANAF. Instituția a dat amenzi de 20.000 de lei și a confiscat peste 32 kilograme de aur și argint

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat peste 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la firme din municipiul Bacău.

Verificările au vizat societăți care se ocupă cu vânzarea de metale prețioase și au fost declanșate pe baza unor analize de risc fiscal, care au indicat posibile nereguli în activitatea acestora.

În timpul controalelor, inspectorii antifraudă au descoperit mai multe abateri importante de la lege. Principalele probleme au fost legate de modul în care firmele își țineau evidența stocurilor, dar și de lipsa documentelor care să arate clar de unde provin unele dintre bijuteriile comercializate.

Situația a ridicat suspiciuni privind respectarea regulilor fiscale și trasabilitatea produselor, motiv pentru care verificările au fost extinse și la o altă firmă aflată în legătură cu operatorul inițial controlat. Și aici au fost găsite deficiențe similare.

Cantități importante de aur și argint, confiscate

În urma acțiunilor, ANAF a decis confiscarea a 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint.

Concret, este vorba despre 6.560 de bijuterii din aur, evaluate la aproximativ 12,24 milioane de lei, și alte 1.989 de piese din argint, în valoare de circa 323.000 de lei.

Pe lângă confiscarea bunurilor, autoritățile au aplicat și amenzi în valoare totală de 20.000 de lei.

Reprezentanții ANAF au precizat că bijuteriile confiscate au fost predate instituțiilor abilitate, conform procedurilor legale în vigoare. Astfel de bunuri intră, de regulă, în circuitul legal stabilit de stat, în funcție de deciziile autorităților competente.

ANAF anunță controale în continuare

Direcția Antifraudă a transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, mai ales în domeniile considerate cu risc fiscal ridicat.

Autoritățile subliniază că scopul acestor controale este combaterea evaziunii fiscale, protejarea bugetului de stat și asigurarea unui mediu de afaceri corect pentru toți comercianții.

În același timp, ANAF le reamintește firmelor din domeniu că au obligația să respecte regulile privind evidența clară a stocurilor și proveniența bunurilor, în special atunci când este vorba despre metale prețioase.

Editor : A.D.