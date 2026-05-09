Video Agresorul fetei de 12 ani din Alba Iulia, reținut: între bărbat și familia copilei existau neînțelegeri mai vechi

Bărbatul de 45 de ani care a rănit o fată de 12 ani, pe o stradă din Alba Iulia, şi l-a lovit pe tatăl acesteia a fost reţinut pentru tentativă la omor şi lovire sau alte violenţe. Poliţiştii au stabilit că între agresor şi familia copilei existau neînţelegeri mai vechi.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a anunţat, sâmbătă, că procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, pentru tentativă la omor şi lovirea sau alte violenţe.

„În urma probatoriului administrat şi a activităţilor efectuate de către procurorul de caz şi, pe bază de delegare, de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba şi ai Poliţiei Municipiului Alba Iulia, a reieşit faptul că, la data de 8 mai 2026, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi pe care le-ar fi avut cu familia unei minore de 12 ani, ar fi agresat-o fizic pe aceasta, cu un obiect ascuţit, în zona spatelui, iar pe tatăl acesteia, în vârstă de 50 de ani, l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire ar fi necesare 8-10 zile de îngrijiri medicale. Ulterior, ar fi părăsit locul faptei, fiind identificat, la scurt timp, de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia”, a arătat sursa citată, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc, vineri, pe strada Francisca din municipiul Alba Iulia, unde un bărbat a atacat cu un obiect ascuţit o fetiţă de 12 ani.

Tatăl fetei este cel care a sunat la 112. Fata a fost dusă la spital, iar agresorul a fost găsit şi dus la audieri.

Reprezentanţi ai Spitalului Judeţean din Alba Iulia, citaţi de ziarulunirea.ro, au transmis că în urma agresiunii fetiţa a suferit răni în mai multe zone ale corpului, diagnosticul fiind: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la nivelul lombar drept, pneumotorace drept, agresiune fizică. Copila a fost internată în secţia de chirurgie.

