Al treilea asasin al afaceristului Adrian Kreiner, prins în Indonezia, este adus azi în țară

Data publicării:
Costinel-Cosmin Zuleam (foto stânga)/Adrian Kreiner(foto dreapta)
Costinel-Cosmin Zuleam (foto stânga)/Adrian Kreiner(foto dreapta). Sursă: Facebook
Costinel-Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei condamnați pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, prins în Indonezia, este adus miercuri în ţară. Surse judiciare au declarat că bărbatul va sosi în jurul orei 13.30, pe Aeroportul „Henri Coandă”. Zuleam a fost deja condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare.

În 15 ianuarie, autorităţile au anunţat că acesta a fost găsit în Indonezia şi că au demarat procedurile pentru aducerea în ţară a lui Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, în noiembrie 2023.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale, între Poliţia Română şi autorităţile din Indonezia şi a sprijinului partenerilor interni şi externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internaţional din categoria MOST WANTED, a fost localizat şi reţinut în Indonezia. Cel în cauză, avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă”,a transmis Poliţia Română.

Pe numele lui Zuleam Costinel Costin. în 19.11. 2023 Tribunalul Sibiu a emis mandat de arestare preventivă pentru omor calificat şi două fapte de tâlhărie calificată.

Costinel-Cosmin Zuleam este considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu.

„În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în ţară a bărbatului. Această localizare este rezultatul cooperării cu autorităţile din mai multe state şi a stabilirii unui traseu de deplasare”, a mai transmis Poliţia Română.

Ceilalţi doi inculpaţi implicaţi în uciderea omului de afaceri sibian în propria locuinţă - Marian-Cristian Minae, zis „Puşcărie” şi şi Laurenţiu Ghiţă, ambii recidivişti - au fost localizaţi anterior.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale, dintre autorităţile române şi cele din Ungaria, Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi Republica Irlanda, Poliţia Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, respectiv în Scoţia şi Irlanda de Nord, doi bărbaţi, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiţi în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu”, a precizat IGPR.

Condamnări la închisoare pe viaţă

În 11 noiembrie 2025, Tribunalul Alba s-a pronunţat în dosarul în care persoanele inculpate pentrru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost trimise în judecată.

Doi dintre inculpaţi - Marian-Cristian Minae, zis „Puşcărie” şi şi Laurenţiu Ghiţă - au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, iar al treilea - Costinel-Cosmin Zuleam - a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare.

Cei trei bărbaţi acuzaţi de uciderea omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, în noiembrie 2023, au fost trimişi în judecată pentru omor calificat, tâlhărie calificată, furt calificat şi conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

Toţi trei veniseră în ţară la sfârşitul lui octombrie 2023 cu intenţia de a comite mai multe furturi în judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. În autoturismul unuia dintre inculpaţi, autoturism aflat în custodia autorităţilor scoţiene, au fost descoperite cele 16 ceasuri sustrase de la omul de afaceri, acestea fiind ascunse în compartimentul blocului motor, într-o borsetă.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a adoptat şi o soluţie de clasare în ceea ce priveşte eventuala implicare în săvârşirea faptelor a unei femei care s-a deplasat cu inculpaţii în municipiul Sibiu, dar care nu a rămas alături de aceştia.

„În data de 29 şi respectiv 30 octombrie 2023, cei trei inculpaţi au sosit în România cu intenţia de a comite mai multe furturi în judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. Aceştia s-au cazat la locuinţa unei persoane din localitatea Dumbrăviţa, jud. Timiş, unde au finalizat planul infracţional pe care l-au pus în aplicare în zilele următoare. Pentru început au hotărât să sustragă bunuri din Sadova, jud. Dolj, din locuinţa şi magazinul unui om de afaceri din localitate. Inculpaţii au împrumutat autoturismul persoanei care îi găzduia şi s-au deplasat cu acesta în jud. Dolj.

Ajungând în Craiova, cu scopul de a îngreuna procesul de identificare, inculpaţii sustrag plăcuţele de înmatriculare ale unui autotursim parcat într-un cartier mărginaş al municipiului şi le montează pe autoturismul cu care se deplasau. În noaptea de 01/02.11.2023 au ajuns în localitatea Sadova şi, în timp ce unul dintre inculpaţi a asigurat paza şi supravegherea zonei, ceilalţi doi, acţionând în calitate de coautori şi purtând măşti, au pătruns prin efracţie, escaladare şi folosirea fără drept a unor chei adevărate în imobilele persoanelor vătămate de unde, după scoaterea parţială din funcţiune a sistemului de supraveghere, au sustras suma totală de 3.000 de lei şi patru ceasuri de damă, de fabricaţie daneză, marca Skagen, în valoare totală de 3.600 de lei”, arătau anchetatorii.

În 2 noiembrie 2023, cei trei s-au deplasat în municipiul Piteşti, unde au supravegheat locuinţa unui medic şi locuinţa unui om de afaceri din acea localitate, persoane despre care bănuiau că ar avea sume importante de bani în casă. Inculpaţii au renunţat la comiterea furturilor, constatând că nu sunt întrunite condiţiile optime pentru a-şi pune în aplicare planul.

Filmul crimei

În seara de 4 noiembrie 2023, s-au deplasat pe strada unde se afla imobilul omului de afaceri Kreiner Adrian, unul dintre inculpaţi aflând de la un cunoscut că acesta este un om de afaceri înstărit şi deţine valori importante în locuinţă. Au supravegheat locuinţa dintr-un imobil nelocuit situat vis-a-vis, iar în noaptea următoare, după ce au constat că senzorii de mişcare amplasaţi pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul.

„În data de 6.11.2024, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 2.36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic exercitând multiple acte de violenţă la nivelul capului, trunchiului, precum şi membrelor. Acţionând conjugat şi coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară. Victima a fost apoi aşezată pe abdomen, în poziţia similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferinţe extrem de puternice. Auzind zgomot, fiica omului de afaceri, care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112.

Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta. Prin utilizarea de ameninţări şi de violenţe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro şi 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro. Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl”, arătau anchetatorii.

Acelaşi inculpat s-a reîntors la omul de afaceri Adrian Kreiner şi „a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier şi la instalarea comei”.

În 6 noiembrie 2023, cei trei inculpaţi au plecat separat spre municipiul Deva, unde s-au reîntâlnit, şi cu autoturismul lăsat acolo s-au deplasat în Dumbrăviţa, ulterior părăsind ţara cu scopul de a se sustrage răspunderii penale.

 

