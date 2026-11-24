Autorităţile au emis, marţi după-amiază, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul judeţul Tulcea, aceasta fiind a doua avertizare de acest gen în ultimele ore. Radarele au detectat o ţintă aeriană la nord de braţul Chilia, pe teritoriu ucrainean. De asemenea, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru supravegherea zonei.

„În urmă cu puţin timp a fost emis un nou mesaj ro alert pentru nordul judeţului Tulcea”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis că a fost detectată o ţintă aeriană la nord de braţul Chilia, pe teritoriul ucranean.

„În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la nord de braţul Chilia, în spaţiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au afirmat reprezentanţii MApN.

Ei au adăugat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, iar la ora 14.37 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Aceasta este cea de-a doua avertizare pentru judeţul Tulcea în ultimele ore.

Editor : C.L.B.