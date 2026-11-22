Un mesaj RO-Alert privind posibile incursiuni de drone a fost emis duminică, la puţin timp după miezul nopţii, pentru pentru zona de nord şi de est a judeţului Tulcea.

„A fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord şi est a judeţului Tuclea la ora 00:46”, a anunțat ISU Tulcea. Locuitorii din zonele vizate au fost sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri.

„ALARMA AERIANA (POSIBILA INCURSIUNE DE DRONE). Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori”, scria în mesaj.

La ora 02:16, alerta aeriană a încetat. „Nu au fost solicitări ori probleme raportate”, a transmis ISU Tulcea.

Editor : B.E.