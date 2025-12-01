Live TV

Alertă alimentară în magazinele din țară: File de somon marinat, retras de pe piață din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes

Data publicării:
carucior in magazin
Foto: GettyImages

Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice şi poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.

”Societatea SC Ocean Fish SRL procedează la retragerea de la comercializare a produsului «FILE SOMON MARINAT 100G» urmare a prezentei Listeria Monocytogenes. Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul: -Lot:17012026 / DLC 17.01.2026 -Cod EAN: 594187210282”, anunţă compania, într-un mesaj postat pe site-ul ANSVSA.

Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume si să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Potrivit specialiştilor, listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice.

Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.

