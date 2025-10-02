Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele

Autorităţile au emis, joi, un mesaj RO-Alert în Ploieşti şi în localităţile limitrofe, după dispariţia unui copil de 10 ani. Băiatul este căutat de către echipe complexe, după ce a fost dat dispărut de către familie.

„Se emite mesaj RO-Alert, la solicitarea IPJ Prahova, pe raza municipiului Ploieşti şi localităţile limitrofe, pentru a semnala dispariţia unui minor în vârstă de 10 ani”, anunţă, joi, ISU Prahova.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 3 Ploieşti au fost sesizaţi de către o femeie despre faptul că Dumitrache Nicolae Andrei, de 10 ani, a plecat în mod voluntar din municipiul Ploieşti şi nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 150 cm înălţime, 30 de kilograme, par brunet şi ochi căprui.

La momentul plecării, minorul purta un tricou alb cu mânecă scurtă şi pantaloni de trening bleumarin, cu inscripţii albe şi verzi.

„Persoanele care pot oferi informaţii cu privire la minorul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, au transmis poliţiştii.

Editor : B.E.