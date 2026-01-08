Live TV

Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat

Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat joi în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul hotelului. Este vorba despre hotelul Pleiada, situat în zona Bucium, din municipiul Iaşi. Potrivit primelor date, în mesajul primit pe mailul hotelului se arată că ameninţarea este valabilă 48 de ore şi că este vorba de un dispozitiv exploziv cu putere mare ce va detonat de la distanţă.

Cele 50 de persoane cazate în hotel au fost evacuate. De asemenea, au fost evacuaţi şi angajaţii unităţii.

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din Iași, am plasat un dispozitiv exploziv improvizat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstraţie. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unităţile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veţi privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se arată în mesajul primit pe mailul hotelului din Iaşi, potrivit News.ro.

Autorităţile fac cercetări în hotel pentru a stabili dacă ameninţarea este reală sau dacă este una falsă.

Conducerea hotelului a declarat că imediat după primirea e-mailului au fost anunţate instituţiile, iar întreg hotelul a fost evacuat.

