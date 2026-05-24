Alertă de călătorie pentru românii care merg în Statele Unite. Avertismentul transmis de MAE

Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe Coasta de Vest a SUA că autorităţile americane au declarat stare de alertă pentru statul California şi au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în urma unei scurgeri de substanţe chimice.

Potrivit MAE, este vorba despre perimetrul situat: la nord de Trask Avenue; la sud de Ball Road; la est de Valley View Street; la vest de Dale Street, Santa Barbara County.

În proximitatea perimetrului menţionat se află zone de interes turistic din regiunea Anaheim, inclusiv parcul de distracţii 'Disneyland''.

Au fost înfiinţate centre de evacuare şi adăpost temporar la următoarele locaţii:

  • 1. Freedom Hall - 16801 Euclid Street, Fountain Valley, California 92708;
  • 2. Savanna High School - 301 North Gilbert Street, Anaheim, California 92801;
  • 3. Kennedy High School - 8281 Walker Street, La Palma, California 90623;
  • 4. Ocean View High School - 17071 Gothard Street, Huntington Beach, California 92647.

MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor americane şi să apeleze numărul de urgenţă 911 în caz de pericol iminent.

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-444-0623.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-721-0474.

Totodată, MAE le reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

