Alertă de copil dispărut în București: o fată de 12 ani a plecat de acasă și nu a mai revenit. A fost emis mesaj Ro-Alert

Data publicării:
Screenshot 2026-02-20 at 23.05.27

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru copil dispărut. Este vorba despre o fată de 12 ani din Sectorul 6 al Capitalei care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit.

Fata se numește Elena Maria Nicolae, are 12 ani și a plecat de acasă vineri. Semnalmentele sale sunt: 146 cm înălțime, 35 de kilograme, păr lung, blond, ten deschis, ochi albaștri și poartă blugi gri, hanorac negru, geacă roz și un fes gri. Are la ea un rucsac mic, roșu, potrivit mesajului Ro-Alert și anunțului publicat de Poliția Română pe pagina cu copii dispăruți.

Autoritățile fac apel la populație ca oricine deține informații despre ea să sune la 112.

Editor : B.E.

