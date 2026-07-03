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Alertă de inundații: cod galben și portocaliu în 13 bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea

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small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Foto: Profimedia
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Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, valabile până sâmbătă la prânz în 13 bazine hidrografice şi pe râurile din Dobrogea.

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Harta avertizărilor hidrologice

Astfel, în intervalul 3 iulie, ora 12:00 - 4 iulie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri pe râurile Teleorman - bazin amonte S.H. Tătărăstii de Sus (judeţele: Argeş şi Teleorman), Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov) şi Putna - bazin superior (judeţul Vrancea),

Potrivit hidrologilor, până sâmbătă, la ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii, ce vizează râurile din bazinele hidrografice:

  • Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,
  • Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,
  • Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş),
  • Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud),
  • Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj),
  • Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud),
  • Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj),
  • Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Mureş şi Alba),
  • Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba)
  • Târnava Mică - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba).

Fenomene hidrologice importante se vor semnala şi pe:

  • Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara),
  • Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj),
  • Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj),
  • Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj),
  • Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj),
  • Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman),
  • Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman),
  • Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov),
  • Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov)
  • Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

De asemenea, Codul galben va viza următoarele cursuri de apă:

  • Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova),
  • Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea),
  • Putna (judeţul Vrancea),
  • Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea),
  • Bistriţa - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău),
  • Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ),
  • Suceava (judeţul Suceava),
  • Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea),
  • Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi),
  • Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi),
  • Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (judeţele: Vaslui şi Galaţi)
  • râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea şi Constanţa). 

Editor : B.E.

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