Alertă de inundații: cod galben și portocaliu în 13 bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, valabile până sâmbătă la prânz în 13 bazine hidrografice şi pe râurile din Dobrogea.
Astfel, în intervalul 3 iulie, ora 12:00 - 4 iulie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri pe râurile Teleorman - bazin amonte S.H. Tătărăstii de Sus (judeţele: Argeş şi Teleorman), Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov) şi Putna - bazin superior (judeţul Vrancea),
Potrivit hidrologilor, până sâmbătă, la ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii, ce vizează râurile din bazinele hidrografice:
Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,
Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,
Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş),
Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud),
Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj),
Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud),
Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj),
Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Mureş şi Alba),
Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba)
Târnava Mică - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba).
Fenomene hidrologice importante se vor semnala şi pe:
Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara),
Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj),
Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj),
Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj),