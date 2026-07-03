Alertă de inundații: cod galben și portocaliu în 13 bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, valabile până sâmbătă la prânz în 13 bazine hidrografice şi pe râurile din Dobrogea.

Harta avertizărilor hidrologice

Astfel, în intervalul 3 iulie, ora 12:00 - 4 iulie, ora 9:00, va fi Cod portocaliu de viituri pe râurile Teleorman - bazin amonte S.H. Tătărăstii de Sus (judeţele: Argeş şi Teleorman), Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov) şi Putna - bazin superior (judeţul Vrancea),

Potrivit hidrologilor, până sâmbătă, la ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii, ce vizează râurile din bazinele hidrografice:

Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,

Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,

Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş),

Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud),

Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj),

Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud),

Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj),

Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Mureş şi Alba),

Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba)

Târnava Mică - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba).

Fenomene hidrologice importante se vor semnala şi pe:

Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara),

Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj),

Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj),

Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj),

Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj),

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman),

Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman),

Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov),

Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov)

Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

De asemenea, Codul galben va viza următoarele cursuri de apă:

Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova),

Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea),

Putna (judeţul Vrancea),

Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea),

Bistriţa - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău),

Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ),

Suceava (judeţul Suceava),

Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea),

Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi),

Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi),

Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (judeţele: Vaslui şi Galaţi)

râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea şi Constanţa).

Editor : B.E.