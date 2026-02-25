Este alertă de inundații în mai multe localități din județul Dolj. Debitul Dunării a ajuns la aproape 7.000 de metri cubi pe secundă, cu peste 2.500 peste media multianuală. Mai multe terenuri și pășuni sunt deja sub ape după ploile abundente și topirea zăpezilor, iar apa a ajuns aproape de casele oamenilor. Autoritățile locale au fost avertizate să evacueze mai multe zone.

După ploile și ninsorile din ultimele luni, debitul Dunării a crescut atât de mult, încât apa ajunge la case. În zonă nu s-au mai construit diguri și structuri de protecție în fața apelor de cel putin 10 ani.

Cristinel Negreanu - inginer șef Sistemul de gospodărire a apelor Dolj: În această portiune, pe acest dig, se numește dig agro-piscicol Dunăreni, datorită acțiunilor valurilor există mici eroziuni în corpul digului.Lucrări de refacere a digului au fost în anii 2014, dar în ultima perioadă, în ultimii 10 ani nu ne-am confruntat cu asemenea creșteri de debite.

Autoritățile locale au fost anunțate să ia măsuri rapide de protecție.

Dan Naicu - director Administratia bazinală Jiu: Este o situație mai dificilă, din cauza precipitațiilor. Terenul este suprasaturat de apă, râurile sunt într-o creștere, dânșii trebuie să informeze probabil deținătorii de animale din zonele afectate, pentru a fi înștiințați de pericolul care îi așteaptă.

Iulian Burtea - primar comuna Cârna: Sunt afectați oamenii care au activități în zona de fâșie a Dunării. Au fost informați instituțiile și persoanele care își desfășoară activitatea în perimetrul Dunării.

Proprietarii fermelor din zonă au început deja să evacueze animalele.

-E rău, e rău, dar ce să facem. Ia uite! Culturile deja ajunseră în apă.

-Pai da, se vede așa, din ce trece ziua, vine mai aproape. Ne așteptăm la ce-i mai rău, da..

-E mare, e mare, foarte mare este. Stai cu teamă, stai. Te mai trezești și noaptea, ți-e frică, nici nu știi unde să te mai duci.

Autoritățile au anunțat că sunt pregătite să intervină, în cazul în care situația se agravează.

