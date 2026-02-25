Live TV

Video Alertă de inundații după valul de ninsori: Debitul Dunării a crescut alarmant, iar autoritățile locale au fost avertizate să ia măsuri

Data publicării:
inundatii
Debitul Dunării a crescut alarmant, iar autoritățile locale au fost avertizate să ia măsuri Foto: captură Digi24

Este alertă de inundații în mai multe localități din județul Dolj. Debitul Dunării a ajuns la aproape 7.000 de metri cubi pe secundă, cu peste 2.500 peste media multianuală. Mai multe terenuri și pășuni sunt deja sub ape după ploile abundente și topirea zăpezilor, iar apa a ajuns aproape de casele oamenilor. Autoritățile locale au fost avertizate să evacueze mai multe zone.

 

După ploile și ninsorile din ultimele luni, debitul Dunării a crescut atât de mult, încât apa ajunge la case. În zonă nu s-au mai construit diguri și structuri de protecție în fața apelor de cel putin 10 ani.

Cristinel Negreanu - inginer șef Sistemul de gospodărire a apelor Dolj: În această portiune, pe acest dig, se numește dig agro-piscicol Dunăreni, datorită acțiunilor valurilor există mici eroziuni în corpul digului.Lucrări de refacere a digului au fost în anii 2014, dar în ultima perioadă, în ultimii 10 ani nu ne-am confruntat cu asemenea creșteri de debite.

Autoritățile locale au fost anunțate să ia măsuri rapide de protecție.

Dan Naicu - director Administratia bazinală Jiu: Este o situație mai dificilă, din cauza precipitațiilor. Terenul este suprasaturat de apă, râurile sunt într-o creștere, dânșii trebuie să informeze probabil deținătorii de animale din zonele afectate, pentru a fi înștiințați de pericolul care îi așteaptă.

Iulian Burtea - primar comuna Cârna: Sunt afectați oamenii care au activități în zona de fâșie a Dunării. Au fost informați instituțiile și persoanele care își desfășoară activitatea în perimetrul Dunării.

Proprietarii fermelor din zonă au început deja să evacueze animalele.

-E rău, e rău, dar ce să facem. Ia uite! Culturile deja ajunseră în apă.

-Pai da, se vede așa, din ce trece ziua, vine mai aproape. Ne așteptăm la ce-i mai rău, da..

-E mare, e mare, foarte mare este. Stai cu teamă, stai. Te mai trezești și noaptea, ți-e frică, nici nu știi unde să te mai duci.

Autoritățile au anunțat că sunt pregătite să intervină, în cazul în care situația se agravează.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
3
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
4
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1077958422
Ploi devastatoare în Brazilia: 30 de morţi şi 39 de dispăruţi după inundaţii şi alunecări de teren
inundatii romania
Cod portocaliu de inundații în județul Buzău: ISU scoate apa din gospodării, iar DN10 este afectat de căderi de pietre
Portul liber Giurgiulești.
România cumpără singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova: Giurgiulești
mae
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franţa
sacal
„Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant și atacă noapte de noapte
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
Ultimele știri
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă
Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius
Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos...
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...