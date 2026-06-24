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Alertă de inundaţii pe râuri din 29 de judeţe. Care sunt zonele afectate 

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Furtuni si ploi
Foto: Shutterstock
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Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până joi dimineaţa pe râuri din 29 de judeţe.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 24 iunie, ora 12:00 - 25 iunie, ora 09:00 se vor semnala viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Alb - bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos - amonte S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Nera - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş-Severin), Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin) şi Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Caraş-Severin şi Mehedinţi).

Totodată, fenomene hidrologice similare sunt prognozate pe: Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Vedea - bazin superior (judeţele: Argeş şi Olt), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov) şi Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

În acelaşi timp, inundaţii se vor produce pe următoarele cursuri de apă: Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş - bazin amonte S.H. Goioasa şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Goioasa (judeţele: Harghita, Bacău, Covasna şi Neamţ), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba - amonte S.H. Straja (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ), Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului (judeţul Suceava), Suceava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţul Suceava) şi pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Hidrologii precizează că atenţionarea Cod galben vizează producerea cu probabilitate şi intensitate mai mare a unor fenomene hidrologice pe unele râuri mici din judeţele Cluj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Buzău şi Vrancea.

Editor : C.L.B.

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