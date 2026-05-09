Alertă hidrologică: cod galben de inundaţii pe râuri din 22 de judeţe, până duminică la prânz

Inundații în Suceava, Broșteni. Foto: Inquam Photos/Casian Mitu

Hidrologii au actualizat avertizarea de inundaţii, fiind emis Cod galben pentru râuri din 22 de judeţe, până duminică la prânz. Astfel, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundaţii locale, în special în judeţele Sibiu şi Braşov.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat atenţionarea emisă vineri şi a instituit, de sâmbătă de la ora 12.00, până duminică, la aceeaşi oră, un Cod galben de inundaţii.

Acesta vizează râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele, Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele Mehedinţi şi Dolj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sfântu Gheorghe – amonte Ac. Ioneşti (judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Gorj, Vâlcea, Dolj şi Olt), Teslui (judeţele Dolj şi Olt), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele Argeş şi Dâmboviţa), Moldova – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele Suceava şi Neamţ), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele Harghita, Bacău, Covasna şi Neamţ), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Botoşani şi Iaşi).

„Atenţionarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Sibiu şi Braşov”, au transmis hidrologii.

