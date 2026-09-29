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Alertă în cursul nopții la granița României: două aeronave F-18 spaniole au decolat după apariția unei drone

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Avion de tip F-18 al Forțelor aeriene spaniole Foto: Profimedia
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Nouă alertă la granița României, în noaptea de luni spre marți. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, anunță MApN.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, relatează MApN într-un comunicat.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01:51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:10. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează sursa citată.

În noaptea de 26 spre 27 septembrie, sistemul radar al MApN a detectat o țintă aeriană în zona localității Chilia Veche. Atunci, potrivit informațiilor oficiale ale Ministerului Apărării, ținta a pătruns efectiv în spațiul aerian al României și a urmat timp de câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar a fost ulterior pierdut în zona localității Pardina.

Editor : M.C

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