Resturi de dronă au fost găsite, luni, în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea. Alerta a fost dată de localnici, care au sunat la 112. O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră continuă verificările la fața locului.

Oamenii din județul Tulcea au sunat la 112 și au anunțat că în zona canalului Şontea Nouă din Delta Dunării au văzut resturi de dronă.

Au fost trimise acolo echipaje din cadrul armatei românești care au găsit mai multe bucăți metalice.

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă”, a transmis MApN.

Bucățile urmează să fie verificate și vor ajunge la specialiști, care vor spune dacă sunt părți din drone folosite în războiul din Ucraina.

O echipă mixtă formată din specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Poliţia de Frontieră continuă cercetările la locul indicat.

Au fost cel puțin 20 de cazuri în care dronele rusești au căzut pe teritoriul României.

La începutul lunii septembrie, fragmente de dronă au fost găsite pe plaja Vadu din Constanța, în timpul unei acțiuni de igienizare.

Editor : C.L.B.