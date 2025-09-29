Live TV

News Alert Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona canalului Şontea Nouă. Anunțul MApN

Data actualizării: Data publicării:
gbhfgvb zvgf
O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră face verificări. Foto: Captură video Digi24

Resturi de dronă au fost găsite, luni, în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea. Alerta a fost dată de localnici, care au sunat la 112. O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră continuă verificările la fața locului.

Oamenii din județul Tulcea au sunat la 112 și au anunțat că în zona canalului Şontea Nouă din Delta Dunării au văzut resturi de dronă.

Au fost trimise acolo echipaje din cadrul armatei românești care au găsit mai multe bucăți metalice.

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă”, a transmis MApN.

Bucățile urmează să fie verificate și vor ajunge la specialiști, care vor spune dacă sunt părți din drone folosite în războiul din Ucraina.

O echipă mixtă formată din specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Poliţia de Frontieră continuă cercetările la locul indicat.

Au fost cel puțin 20 de cazuri în care dronele rusești au căzut pe teritoriul României.

La începutul lunii septembrie, fragmente de dronă au fost găsite pe plaja Vadu din Constanța, în timpul unei acțiuni de igienizare.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
bancnote lei si o factura
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Cele două scenarii care vizează Transnistria când va adera Republica...
Ultimele știri
Cel mai mare avion din lume va putea transporta patru aeronave de vânătoare F-35. Proiect ambițios al unei companii din SUA
Dragoș Pîslaru anunță gradul de absorbție a fondurilor europene la care a ajuns România: „Peste media UE”. Plan pentru Start-Up Nation
Volodimir Zelenski îi dă replica lui Aleksandr Lukașenko, care l-a îndemnat să negocieze cu Rusia: „Trăiește în propria lui lume”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un avion cu peste 200 de pasageri la bord a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă
Incident cu o dronă civilă la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Măsură preventivă: s-au suspendat aterizările
Nicușor Dan, președintele României.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României
Fragmente de dronă găsite în trei locuri din Polonia. Foto- TVPWorld
Căutătorii de ciuperci au găsit bucăți de dronă într-o pădure din Polonia
toloka
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km
drona atac
Ucraina a atacat din nou cu drone rafinării de pe teritoriul Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după o acțiune în instanță. Ce meserie a avut?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu