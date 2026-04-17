O grenadă defensivă a fost descoperită, vineri dimineaţă, între blocuri, pe bulevardul Siderurgiştilor din municipiul Galaţi, fiind ridicată în condiţii de siguranţă de echipa pirotehnică a ISU Galaţi.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Eremia Grigorescu", intervenţia a avut loc în zona IREG, după ce a fost semnalată prezenţa unui posibil element de muniţie neexplodată.

"Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'General Eremia Grigorescu' al judeţului Galaţi a intervenit în această dimineaţă, în municipiul Galaţi, pe Bulevardul Siderurgiştilor (zona IREG), ca urmare a semnalării prezenţei unui posibil element de muniţie neexplodată. La locul intervenţiei, specialiştii pirotehnişti au identificat o grenadă defensivă. Aceasta a fost cercetată, ridicată în condiţii de siguranţă şi transportată în vederea depozitării", a transmis ISU Galaţi, pentru Agerpres.

Reprezentanţii ISU reamintesc cetăţenilor că, în cazul descoperirii unor elemente de muniţie sau obiecte suspecte, este interzisă atingerea, lovirea sau deplasarea acestora, fiind necesară apelarea de urgenţă a numărului 112.

