Alertă în județul Dolj, după ce 2 tineri nepalezi au dispărut. Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea lor

Alertă în județul Dolj. Doi tineri nepalezi care veniseră să muncească în România sunt căutați de poliție după ce au dispărut fără urmă. Cei doi au plecat de la locul de cazare în urmă cu mai bine de două săptămâni și nu s-au mai întors. Polițiștii au declanșat căutările și fac apel la populație pentru a ajuta la găsirea lor.

Cel care a sunat la 112 și a anunțat dispariția celor doi bărbați — unul de 26 de ani, iar celălalt de 32 de ani, ambii din Nepal — a fost chiar patronul la care cei doi lucrau. Acesta a alertat polițiștii și a spus că cei doi bărbați au dispărut după ce au plecat de la locul de cazare și nu au ajuns la locul de muncă.

În acest moment, cei doi sunt căutați atât în localitatea Cetate din județul Dolj, dar și în localitățile limitrofe, iar polițiștii fac un apel la localnicii din zonă: dacă au informații despre cei doi, să sune la cea mai apropiată secție de poliție.

Editor : A.P.